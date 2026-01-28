Evropska unija pronašla rešenje za kamiondžije - ukloniće blokade!

Evropska unija bi trebalo sutra da predstavi novu strategiju vizne politike koja bi mogla da reši pitanje vozača teretnih vozila iz trećih zemalja koji ulaze u prostor Šengena, saznaje Tanjug.

Očekuje se da bi vozači iz regiona mogli da budu izuzeti od pravila 90/180 dana boravka u Šengen zoni, a jedno od rešenja bi moglo da bude uvođenje posebne vize za njih.

Prevoznici iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Severne Makedonije već treći dan blokiraju teretni saobraćaj na prelazima sa zemljama Šengena.

Prevoznici iz Srbije blokiraju teretne prelaze Batrovci, Šid, Neštin, Bačka Palanka, Bogojevo, Bezdan, Bački Breg, Kelebija, Horgoš, Srpska Crnja, Vatin, Đerdap, Gradina, Preševo, Kaluđerovo, Vrška Čuka, Strezimirovci, Končulj, Brnjak, Jarinje i Merdare, kao i alternativne prelaze sa Bugarskom Mokranje i Ribarci.

Blokade su počele u ponedeljak, 26. januara u podne.

Prevoznici protestuju zbog novog sistema za ulazak i izlazak iz Evropske unije, koji prema njihovim navodima ograničava boravak vozača na području Šengena kao i zbog neodgovarajuće reakcije evropskih institucija.

Njihov glavni zahtev je da se pronađe rešenje za boravak vozača u Šengen zoni, odnosno da se ne evidentiraju dani boravka ili da im se izdaju posebne vrste viza koje ne bi bile ograničene brojem dana.



Poručili su da će prelaze blokirati sve dok se ne nađe rešenje za ograničavanje boravka profesionalnih vozača na teritoriji Šengena.

