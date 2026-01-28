Ukrajinski ministar odbrane (35) angažovao 2 BLOGERA kao savetnike za ratovanje dronovima

Novi ukrajinski ministar odbrane, Mihajlo Fedorov (35), imenovao je dvojicu istaknutih Telegram blogera i aktivista u svoj "tim novih lidera", navodeći da će ga oni savetovati o odbrambenoj tehnologiji i ratovanju dronovima.

Ovaj potez predstavlja veliko priznanje za Serhija "Fleša" Beskrestnova i Serhija Sternenka, koji važe za najuticajnije glasove među volonterima koji popunjavaju ključne rupe u logistici i stručnosti za dronove za osiromašenu ukrajinsku vojsku, prenosi Business Insider.

Beskrestnov, koji se među Ukrajincima smatra odličnim stručnjakom za dronove, vodi Telegram kanal sa oko 156.000 pratilaca. Na njemu on javno analizira ruske i ukrajinske borbene dronove i njihovu efikasnost.

Fedorov ga je u nedelju imenovao za savetnika za odbrambenu tehnologiju, navodeći da će se Beskrestnov fokusirati na pomoć Ukrajini u izgradnji sistema protivnapada za ruske udarne i izviđačke dronove.

Ministar Fedorov je rekao da će Beskrestnov takođe podržavati ukrajinsku vojsku u analizi ruske tehnologije, proučavanju "logistike, proučavanju neprijateljskih rešenja i iskorišćavanju tog iskustva u našu korist".

Sternenko, politički aktivista koji sada vodi organizaciju koja prikuplja sredstva za vojne dronove, imenovan je za Fedorovog savetnika.

"Od sada će Serhii delovati kao moj savetnik za unapređenje korišćenja bespilotnih letelica na frontu. Njegovo iskustvo pomoći će nam da sprovedemo našu zajedničku viziju poboljšanja efikasnosti jedinica koje koriste bespilotne sisteme", rekao je Fedorov.

Fondacija Sternenko služi kao centar za nabavku dronova, prikupljajući novac za kupovinu specijalizovanih dronova za vojne jedinice koji pokazuju da su efikasni u borbi. Zaključno sa ponedeljkom, navodi se da je isporučila preko 256.000 dronova na zahtev ukrajinskim jedinicama.

Fedorov, najmlađi ministar odbrane u istoriji Ukrajine sa 35 godina, ranije je bio ministar za digitalnu transformaciju zemlje. Od potvrđivanja nove funkcije početkom ovog meseca, obećao je da će revitalizovati ukrajinsku vojsku, obećavajući da će reformisati njene programe obuke, unutrašnju kulturu i organizacionu doktrinu.

Imenovanje Sternenka i Beskrestnova za savetnike je značajna promena u načinu na koji Kijev tretira svoje lokalne pokrete. Ove grupe tesno sarađuju sa ukrajinskim snagama, ali najviše vlasti su generalno spore u njihovom zvaničnom priznavanju ili integraciji.

Nekoliko jedinica na prvoj liniji fronta je ranije reklo da se ponekad oslanjaju na Fondaciju Sternenko, na primer, za dronove koji mogu efikasno da se nose sa ruskim elektronskim ratovanjem. Dok ukrajinska vojska snabdeva svoje borce dronovima u velikim količinama, oni ponekad zahtevaju dalja podešavanja kako se bojno polje brzo razvija.

Volonterske fondacije često intervenišu i postale su poznate po svojoj brzini, koristeći veze sa proizvođačima dronova i neformalne logističke mreže kako bi isporučile prioritetne zalihe, vozila i modifikovane dronove u roku od nekoliko sati ili dana.

Fedorov je rekao da će Sternenko posebno pomoći u uspostavljanju osnovne podrške za jedinice dronova, dodajući da 50 od 400 ukrajinskih jedinica čini 70 odsto njenih angažovanja na bojnom polju.

"Cilj je da se omogući da preostalih 350 jedinica brzo rastu i značajno povećaju obim uništavanja ruskih snaga", rekao je Fedorov.

Beskrestnov, u međuvremenu, redovno objavljuje vesti o ruskim dronovima tipa Šahid. Često objavljuje snimke iz pronađenih olupina kako bi pokazao kako je Kremlj modifikovao ili nadogradio municiju koja se nalazi u blizini.

Fedorovljev tim je zahvalio analitičaru dronova što je "prvi izvestio o upotrebi FPV dronova opremljenih mašinskim vidom od strane Rusa, kao i o upotrebi mlaznih dronova Šahid".

Pokušaj novog ministra odbrane da preoblikuje ukrajinsku vojsku dolazi u trenutku kada se ona suočava sa nizom izazova, uključujući povećan intenzitet borbi na frontu poslednjih meseci i povlačenje većine američke vojne podrške.

U svom uvodnom govoru ukrajinskom parlamentu, Fedorov je rekao da se zemlja suočava sa visokom stopom dezerterstva i izbegavanja regrutacije, i da se vojni budžet smanjio od prošle godine.

Autor: S.M.