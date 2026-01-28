Tramp nikada oštrije zapretio Iranu, Teheran odbija zahteve: Još jedna američka flota na putu za region?

Iran i predsednik SAD Donald Tramp ponovo su na putu sudara, a ovog puta u fokusu je iranski nuklearni program.

„Nadam se da će Iran brzo 'doći za pregovarački sto' i dogovoriti fer i pravedan sporazum - BEZ NUKLEARNOG ORUŽJA - koji je dobar za sve strane“, napisao je Tramp u sredu na svojoj društvenoj mreži TruthSocial. U suprotnom, zapretio je vojnom intervencijom sličnoj onoj u Venecueli, kao i mnogo žešćim vojnim udarom od napada na iranska nuklearna postrojenja u junu 2025. godine.

Teheran odbacuje zahteve Vašingtona

Šef iranskog nuklearnog programa Mohamed Eslami odbacio je Trampove zahteve. Prema navodima iranske novinske agencije ISNA, on je rekao da Iran ima pravo da koristi naprednu nuklearnu tehnologiju. „Odbacujemo američke zahteve za bilo kakva ograničenja našeg nuklearnog programa“, izjavio je Eslami.

Tramp zahteva da Iran u potpunosti odustane od domaćeg obogaćivanja uranijuma i da preda svoje zalihe visoko obogaćenog uranijuma drugim državama.

Tramp: Ka Iranu ide masivna „armada“

Tramp je izjavio da je „još jedna“ američka flota na putu ka Iranu. „To je veća flota, predvođena velikim nosačem aviona Abraham Linkoln, nego ona koja je poslata ka Venecueli. Ona je spremna, voljna i sposobna da brzo ispuni svoju misiju, uz brzinu i silu, ako bude potrebno“, poručio je Tramp.

„Vreme ističe, zaista je presudno. Kao što sam Iranu već jednom rekao, SKLOPITE DOGOVOR“, zapretio je predsednik SAD, podsećajući na prošlogodišnje napade na iranska postrojenja uz poruku da će sledeći udar biti „daleko gori“.

Diplomatija ili sila?

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči odgovorio je da diplomatija praćena vojnim pretnjama „nije ni efikasna ni korisna“. On je naglasio da SAD moraju odustati od „nelogičnih zahteva“ ako žele pregovore.

Dok regionalna komanda američke vojske (CENTCOM) najavljuje velike vazdušne vežbe na Bliskom istoku, podseća se na nedavnu akciju u Venecueli gde su SAD zarobile predsednika Nikolasa Madura. Tramp nije isključio mogućnost slične intervencije u Iranu, navodeći i kršenja ljudskih prava tokom nedavnih protesta u toj zemlji.

Autor: Dalibor Stankov