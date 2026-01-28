JEZIVA MISTERIJA U KOLUMBIJI: Avion sa 15 putnika i zvaničnicima ispario sa radara

Svet je u šoku nakon vesti o misterioznom nestanku aviona kolumbijske avio-kompanije "Satena". Letelica sa 15 putnika, koja je bila na pragu svog odredišta, odjednom je nestala sa radara u jednom od najnepristupačnijih delova sveta, blizu granice sa Venecuelom.

Misteriozni nestanak pred samo sletanje

Avion tipa "Beechcraft 1900" leteo je na rutinskoj liniji iz grada Kukuta ka Okani. Sve je teklo po planu do nekoliko minuta pred sletanje, kada je letelica, bez ikakvog poziva u pomoć, jednostavno nestala. Poslednji signal zabeležen je na visini od 2.400 metara iznad planinskog venca koji lokalno stanovništvo poznaje po surovom terenu.

Zvaničnici među nestalima: Slučajnost ili nešto drugo?

Dodatnu težinu ovoj misteriji daje činjenica da su u avionu bili visoki državni funkcioneri:

Diogen Kintero – uticajni poslanik kolumbijskog Kongresa.

Karlos Salceda – ključni kandidat za mirovnu Komisiju za istinu koja pregovara sa gerilom FARC.

Planinska zamka i neprekidna potraga

Potraga je koncentrisana na oblast između opština La Plaja de Belen i Hakari. Spasioci se suočavaju sa nemogućim uslovima:

Gusto rastinje koje može da sakrije olupinu čak i iz vazduha.

Planinski vrhovi obavijeni maglom.

Misteriozni prekid komunikacije koji stručnjacima ostavlja više pitanja nego odgovora.

Spasilačke ekipe su na terenu, ali sudbina 15 putnika i dalje je potpuna nepoznanica.

Autor: Dalibor Stankov