TRAGIČAN KRAJ MISTERIJE: Pronađena olupina aviona u Kolumbiji, poginulo svih 15 putnika – Među stradalima i poslanik Kongresa!

Crne slutnje su se obistinile. Avion kolumbijske kompanije "Satena", koji je ranije danas nestao sa radara, pronađen je u nepristupačnoj planinskoj oblasti Katatumbo, na severoistoku zemlje. Vlasti su potvrdile najgore vesti – u nesreći nema preživelih.
Stradali visoki zvaničnici
U letelici koja se srušila blizu granice sa Venecuelom, život je izgubilo svih 15 osoba. Među stradalima su i uticajne ličnosti koje su putovale na važnim državnim zadacima:
Diogen Kintero – poslanik kolumbijskog Kongresa.
Karlos Salceda – ključni kandidat za mirovno telo "Komisija za istinu".
Detalji pada: Ostali bez goriva?
Iako je avion tipa "Bičkraft 1900" bio na kratkoj relaciji Kukuta–Okana, prema informacijama avio-kompanije, letelica je dostigla maksimalnu granicu autonomije i počela da gubi gorivo pre samog pada.
Misteriju otežava činjenica da se vanredna signalizacija (ELT) nije aktivirala, zbog čega spasioci satima nisu mogli da lociraju mesto tragedije. Kontakt je prekinut u 11.45, svega 20 minuta pre planiranog sletanja.
Opsežna potraga u surovoj oblasti
U potrazi za nestalim avionom učestvovalo je pet letelica – tri iz sastava Ratnog vazduhoplovstva Kolumbije i dve privatne kompanije "Searca". Olupina je na kraju locirana u teško pristupačnom terenu planine Katatumbo, gde su spasilačke ekipe mogle samo da konstatuju smrt svih putnika i članova posade.
Autor: Dalibor Stankov