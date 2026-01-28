TRAGIČAN KRAJ MISTERIJE: Pronađena olupina aviona u Kolumbiji, poginulo svih 15 putnika – Među stradalima i poslanik Kongresa!

Crne slutnje su se obistinile. Avion kolumbijske kompanije "Satena", koji je ranije danas nestao sa radara, pronađen je u nepristupačnoj planinskoj oblasti Katatumbo, na severoistoku zemlje. Vlasti su potvrdile najgore vesti – u nesreći nema preživelih.

Stradali visoki zvaničnici

U letelici koja se srušila blizu granice sa Venecuelom, život je izgubilo svih 15 osoba. Među stradalima su i uticajne ličnosti koje su putovale na važnim državnim zadacima:

Diogen Kintero – poslanik kolumbijskog Kongresa.

Karlos Salceda – ključni kandidat za mirovno telo "Komisija za istinu".

Detalji pada: Ostali bez goriva?

Iako je avion tipa "Bičkraft 1900" bio na kratkoj relaciji Kukuta–Okana, prema informacijama avio-kompanije, letelica je dostigla maksimalnu granicu autonomije i počela da gubi gorivo pre samog pada.

Misteriju otežava činjenica da se vanredna signalizacija (ELT) nije aktivirala, zbog čega spasioci satima nisu mogli da lociraju mesto tragedije. Kontakt je prekinut u 11.45, svega 20 minuta pre planiranog sletanja.

Opsežna potraga u surovoj oblasti

U potrazi za nestalim avionom učestvovalo je pet letelica – tri iz sastava Ratnog vazduhoplovstva Kolumbije i dve privatne kompanije "Searca". Olupina je na kraju locirana u teško pristupačnom terenu planine Katatumbo, gde su spasilačke ekipe mogle samo da konstatuju smrt svih putnika i članova posade.

Autor: Dalibor Stankov