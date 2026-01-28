OTAC OSUMNJIČEN ZA SMRT SINA: Mališan (4) stradao na horor način u Palermu

Tužilaštvo u Palermu zvanično je završilo istragu o smrti malog Tomasa, četvorogodišnjeg dečaka koji je u aprilu stradao nakon što je izgubio kontrolu nad minimotociklom i udario u zid.

Kao odgovorno lice označen je njegov otac, koji je pod istragom za ubistvo iz nehata. Prema tužiocima, nije postojao nameran čin, ali je vozilo bilo previše snažno i neprimereno uzrastu deteta.

Nesreća se dogodila 7. aprila 2025. u kvartu Boka di Falko u Palermu. Tomas je vozio Dirt Bike M100 minimotocikl, benzinski model sa pomoćnim bočnim točkićima, ali bez dozvole za upotrebu na javnim površinama. Iako je izgledom mali, motocikl je mogao da razvije znatnu brzinu, daleko iznad onoga što dete tog uzrasta može da kontroliše.

Prema rekonstrukciji opštinske policije, dečak je nekoliko metara od kuće izgubio kontrolu nad vozilom i udario u niski zid. Otac, koji je bio prisutan, odmah ga je odvezao u bolnicu. Lekari su konstatovali teške povrede glave i odmah započeli hitno zbrinjavanje, ali nakon nekoliko dana borbe, Tomas je preminuo u specijalizovanoj pedijatrijskoj ustanovi.

OTAC NEGIRA ODGOVORNOST, ALI ISTRAGA GOVORI DRUGAČIJE

Tokom višemesečne istrage, otac je više puta saslušan. Tvrdio je da je bio pored sina i da je do incidenta došlo nakon „naglog ubrzanja“ motora, kada više nije mogao da reaguje. Istraga je, međutim, utvrdila da se radi o striktnom obliku odgovornosti: dete nije smelo da upravlja vozilom koje po snazi i konstrukciji prevazilazi nivo „igračke“.

Minimotocikl nije imao odobrenje za upotrebu na saobraćajnicama, a prema italijanskim propisima, mališan nije mogao ni u kom slučaju da vozi takav tip vozila.

SLUČAJ IDE PRED SUD, ZAJEDNICA I DALjE U ŠOKU

Tragedija je duboko pogodila lokalnu zajednicu u Palermu. Iako je istraga zatvorena, predmet se sada prosleđuje sudiji koji će odlučiti o daljim koracima protiv oca.

Ovaj slučaj ponovo otvara pitanje bezbednosti minimotocikala i odgovornosti roditelja pri proceni rizika — posebno kada se radi o vozilima koja izgledaju kao igračke, ali po mogućnostima to nisu.

