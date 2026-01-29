Mbape: Nemamo kontinuitet, ovako ne igra šampionski tim

AKTUELNO

Fudbaler Reala Kilijan Mbape izjavio je da nije zadovoljan igrom svom tima na meču protiv Benfike u Ligi šampiona i dodao da madridskoj ekipi nedostaje kontinuitet, prenose danas španski mediji.

Fudbaleri Reala poraženi su u sredu u Lisabonu od ekipe Benfike rezultatom 4:2 u utakmici poslednjeg, osmog kola Lige šampiona.

Madridski klub je zauzeo deveto mesto i igraće u plej-ofu za plasman u osminu finala LŠ.

"Nemam jasno objašnjenje. Nedostaje nam kontinuitet u igri, to je problem koji moramo da rešimo. Ne možemo da budemo dobri jedan dan, a loši naredni. To nije ono što radi tim koji osvaja šampionske trofeje", rekao je Mbape.

Francuski fudbaler je postigao oba gola za Real na meču sa Benfikom.

"Igrali smo užasno... a kada već gubiš 2:3, četvrti gol ništa nije promenio. Neprijatno je, ali ništa ne menja", dodao je napadač Reala.

Fudbaleri Reala će u plej-ofu za plasman u osminu finala LŠ igrati protiv Benfike ili Bode/Glimta. Žreb će biti održan sutra u Nionu.

"Prošle nedelje smo odigrali nekoliko dobrih utakmica, potrebna nam je doslednost. Neću da kažem da je to samo problem stava ili samo fudbala. U Ligi šampiona je svaki detalj važan", izjavio je francuski fudbaler.

Mbape je imao i poruku za navijače Reala.

"Molim navijače da dođu na Santjago Bernabeu sa željom da podrže ekipu. Još nismo eliminisani, a u La Ligi idemo u dobrom smeru. Ako Bernabeu bude iza nas, u nedelju ćemo odigrati sjajnu utakmicu", zaključio je Mbape.

Fudbaleri Reala će 1. februara na svom terenu dočekati Rajo Valjekano u utakmici 22. kola La Lige.

