Stravična objava Gazproma za celu Evropu! Nastupa katastrofa na tržištu gasa - posledice će biti nesagledive

Rast cena prirodnog gasa u Sjedinjenim Američkim Državama dodatno pogoršava situaciju na evropskom gasnom tržištu, jer SAD za Evropu postaju ne samo glavni snabdevač, već i direktan konkurent u borbi za slobodne količine gasa tokom perioda najveće potražnje, upozorio je Gazprom.

Kako je saopšteno na Telegram kanalu kompanije, cene gasa u SAD nastavljaju snažan uzlazni trend. Dana 28. januara cena gasa na čvorištu Henri Hab, za isporuku „mesec dana unapred“, dostigla je 263,3 dolara za hiljadu kubnih metara, što predstavlja rast od oko sedam odsto u samo jednom danu.

U Gazpromu navode da su pojedine kompanije, suočene sa rekordno visokim cenama na domaćem tržištu, počele da uvoze tečni prirodni gas čak i u same Sjedinjene Američke Države, što se retko dešava.

„Takva situacija dodatno komplikuje stanje na evropskom gasnom tržištu, jer Sjedinjene Američke Države za Evropu postaju ne samo osnovni dobavljač, već i konkurent u borbi za slobodan gas u periodima vršne potražnje“, upozorili su iz Gazproma.

U kompaniji su ranije ukazali da su cene gasa na američkom čvorištu Henri Hab, za isporuku „mesec dana unapred“, u periodu od 16. do 27. januara porasle više nego dvostruko. U tom vremenskom rasponu cena je dostigla 245 dolara za hiljadu kubnih metara, što je najviši nivo još od decembra 2022. godine.

Takav razvoj događaja dodatno povećava pritisak na evropsko tržište, koje se tokom zimskih meseci u velikoj meri oslanja na uvoz tečnog prirodnog gasa, pre svega iz SAD. Istovremeno, rast unutrašnje potražnje u Americi i preusmeravanje slobodnih količina gasa ka domaćem tržištu smanjuju dostupnost resursa za Evropu, podižu cene i produbljuju neizvesnost uoči završetka grejne sezone.

Autor: S.M.