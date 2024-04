IPESE: Cene prirodnog gasa skaču zbog Irana

Bezbednosne tenzije i maksimalno militarizovana obala Irana napravile su okolnosti za otežan pomorski protok transportnih brodova i energenata, što za posledicu može imati skok cena prirodnog gasa u Evropi, navodi se u analizi Insituta za politku i ekonomiju jugoistočne Evrope.

"Strateško snabdevanje Evrope prirodnim gasom biće poprilično ranjivo sa svih aspekata, što neminovno dovodi do povećanja državnih troškova za određene multinacionalne operacije koje treba da garantuju slobodu plovidbe", navode u analizi Instituta. Dodaju da situacijiu oko transporta prirodnog gasa sada komplikuje nebezbedna iranska obala koja je u potpunosti militarizovana. "Iran ima jedan deo od 200 kilometara širine gde može da blokira Ormuski tesnac i sprečiti petromonarhije da izvoze naftu i gas za Evorpu. Evorpa nema mogućnost da suvereno kontroliše tu ključnu geografsku tačku, zato će po svoj prilici doći do porasta troškova osiguranja, jer je neophodno preduprediti rizik da Iran zapleni, blokira ili ošteti brod", navodi se u analizi i podseća da većina transporta energenata aletrnativnog prirodnog gasa koji ide u Evropu mora da prođe kroz Ormuski tesnac i završi u Omanskom zalivu. U analizi Istituta se ocenjuje da čak i da brod prođe kroz Ormuski tesnac, dolazi do sledećeg moreuza ka Crvenom moru koji u najmanjoj tački ima širinu do 20 kilometara i koji je ugrožen operacijama Huta. "Huti su već sasvim jasno geopolitički angažovani kako bi uzdrmali strateško snabdevanje Evorpe, ne samo iz Persijskog zaliva, nego i iz celokupne Azije. Glavni koridor za to su Indijski okean, Arapsko more i Crveno more i može se reći da je ta trasa žila kucavica za trgovinu sa Evropom", navode u analizi. Podsećaju na događaj od pre 30 godine kada je bivši libijski vođa Moamer El Gadafi "posejao" podvodne mine u Crveno more i doveo skoro do bankrotstva Egipta koji je od Sueckog kanala u to vreme zarađivao više od milijarde. Uz podsećanje da bi danas Crveno more moglo da se izbegne, ali da se ipak preko Rta dobre nade stiže do kritične tačke delte Nigera, na Zapadnoj obali Afrike, gde je će se zbog svih pomenutih okolnosti izraženo izroditi piratstvo kao u Somaliji koje može ugroziti snabdevanje. U analizi upozoravaju i na činjenicu da vreme putovanja, uz sve to, utiče na podizanje troškova plovidbe. Prema njihovim ocenima, danas jedino SAD mogu zaštiti strateške trgovačke koridore ka Evropi. "Evropa nije sposobna da to sama uradi, ma koliko je od vitalnog značaja da se osiguraju ti putevi. Najveći izazov je Ormuski moreuz u Persijskom zalivu. Njegova zaštita je i dalje pod velikim znakom pitanja jer se već nalazi u iranskom dvorištu, a Iran sa obale može ugrožavati slobodu plovidbe", navodi se u saopštenju. Izrael je, kako dodaju, zahvaljujući svojoj odbrambenoj snazi, Americi, Francuskoj i Velikoj Britaniji uspeo da se odbrani od napada koji nijedna država ne bi mogla da preživi. Podsećaju da se Ukrajina u maksimalnom ruskom naletu suočava sa duplo manje raketa nego što se suočio Izrael u noći iranskog bombardovanja.