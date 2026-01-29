TRAMP ZAMOLIO PUTINA: Uzdržite se od napada na Kijev i druge gradove Ukrajine

Predsednik SAD Donald Tramp tvrdi da je lično zamolio ruskog predsednika Vladimira Putina da ne napada Kijev i nekoliko drugih gradova u Ukrajini.

„Lično sam zamolio predsednika Putina da ne granatira Kijev i druge gradove nedelju dana tokom ove izuzetne hladnoće... Lično sam zamolio predsednika Putina da obustavi vatru na Kijev i druge gradove nedelju dana.

I on je pristao da to učini. I moram vam reći, bilo je veoma zadovoljavajuće“, rekao je Tramp na sastanku sa svojom administracijom.

Autor: Iva Besarabić