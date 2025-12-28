Rute: Samo Tramp može da natera Putina da sklopi mir

Američki predsednik Donald Tramp jedini može da dovede ruskog predsednika Vladimira Putina za pregovarački sto kad je reč o ratu u Ukrajini i jedini koji na kraju može da ga natera da sklopi mirovni sporazum, izjavio je danas generalni sekretar NATO-a Mark Rute.

''On u potpunosti razume pretnju koju predstavlja Rusija i želi da okonča ovaj rat. A to znači da moraju da postoje kompromisi. To je uvek slučaj sa mirovnim sporazumom. I Tramp se potpuno slaže da su nam potrebne ove bezbednosne garancije kao deo mirovnog sporazuma. Tramp je jedini koji može da drži ovaj savez na okupu'', izjavio je Rute u intervjuu za Bild.

Prema Ruteovim rečima, ključno je da se osigura da Ukrajina nikada više ne bude napadnuta nakon prekida vatre ili mirovnog sporazuma.



''Postoje tri nivoa. Prvi nivo su ukrajinske oružane snage. Moraju da budu u odličnom stanju. One sada rade izvanredan posao u ovom ratu, ali moraju da budu u stanju da zaštite zemlju i nakon rata ili dugoročnog prekida vatre. Drugi nivo je koalicija voljnih, koju predvode Francuska i Velika Britanija, uz učešće Nemačke i drugih zemalja. Ova koalicija će obezbediti sve što je potrebno, pored ukrajinskih oružanih snaga, kako bi se osiguralo da se Putin ne usudi ponovo da napadne. A treći nivo su Sjedinjene Američke Države", rekao je Rute i istakao da se trenutno radi na tome da se ta tri nivoa spoje na način da Putin ne odluči da ponovo napadne Ukrajinu.

Kako je ocenio, to bi bile zaista jake bezbednosne garancije.

Na pitanje novinara da li su SAD i dalje prijatelj Evrope pod Trampom, Rute je odgovorio potvrdno, rekavši da su SAD jasno stavile do znanja da će ostati posvećene Evropi, i u nuklearnom i konvencionalnom smislu.

"Povlačenje iz Evrope nije predmet razgovora", rekao je Rute.

Mark Rute je rekao da je Rusija u ovoj godini postala mali napredak na bojnom polju, rekavši da Rusija gubi više od 20.000 ljudi mesečno, kao i da je do sada stradalo do 1,1 milion Ukrajinaca.

Upitan da li bi neke zemlje trebalo da pošalju trupe u Ukrajinu, ako Putin ponovo napadne nakon prekida vatre, Rute je sitakao da su pojedine zemlje signalizirale da bi bile spremne da doprinesu kad je reč o turpama.

"Trenutno se radi na preciznom dizajnu ove koalicije voljnih. Moram reći da je Tramp apsolutno posvećen ovom pitanju. Potpuno je fokusiran na okončanje ovog rata. Želi da okonča rat u Ukrajini", rekao je Mark Rute.



Autor: D.Bošković