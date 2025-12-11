Šef NATO poslao paničnu poruku: Mi smo sledeća meta Putina - Evropa da se spremi za rat

Generalni sekretar NATO Mark Rute izjavio je danas u Berlinu da su članice Alijanse naredna meta Rusije i da bi Rusija mogla da napadne NATO u narednih 5 godina.

On je na konferenciji za medije rekao da NATO mora da uloži sve napore kako bi sprečio rat koji bi mogao da bude "u razmerima rata koji su proživeli naši dedovi i pradedovi", prenosi Skaj njuz.

"Sukobm nam je pred vratima. Rusija gubi 1.200 vojnika dnevno. Ako je Putin spreman da žrtvuje obične Ruse na ovaj način, šta je spreman da nam uradi?“, rekao je Rute i dodao da se osamdeset procenata kritičnih komponenti u ruskim dronovima i raketama proizvodi se u Kini.

"Kina je spasilačka slamka za ruski rat", ocenio je.

Prema njegovim rečima previše saveznika NATO ne oseća hitnost ruske pretnje Evropi i potrebu da brzo povećaju odbrambene izdatke i proizvodnju kako bi sprečili da se takav rat dogodi.

- Mi smo sledeća meta Rusije. Bojim se da su previše njih tiho samozadovoljni. Previše ljudi veruje da je vreme na našoj strani. Nije. Vreme za akciju je sada - rekao je on.

Dodao je da bi Rusija mogla da bude spremna da upotrebi vojnu silu protiv NATO u roku od pet godina, ali i da je ubeđen da SAD i Evropa mogu da se slože oko Ukrajine.

- Ali SAD ne mogu da budu bezbedne bez bezbedne Evrope - rekao je on.

Regan upozoravao na širenje "zlog carstva"

Rute je dodao da, iako je odluka o ubrzanju izdvajanja za odbranu na NATO samitu u Hagu ranije ove godine dobrodošla, "ovo nije vreme za hvalisanje", prenosi Gardijan. "Bojim se da je previše ljudi tiho zadovoljno situacijom. Previše njih ne oseća hitnost. I previše njih veruje da je vreme na našoj strani. Nije. Vreme za delovanje je sada. Izdvajanja saveznika za odbranu i proizvodnja naoružanja moraju brzo da rastu. Naše oružane snage moraju da imaju sve što im je potrebno da nas zaštite", kazao je Rute.

On je dodao da je Rusija "postala još drskija, nepromišljenija i okrutnija prema NATO i prema Ukrajini". "Tokom Hladnog rata, (američki) predsednik (Ronald) Regan je upozoravao na agresivne impulse jednog zlog carstva. Danas se predsednik (Rusije Vladimir) Putin ponovo bavi širenjem carstva", naglasio je Rute.

On je upozorio da u svojoj iskrivljenoj viziji istorije i sveta, Putin veruje da evropska sloboda ugrožava njegov stisak moći i da Evropa želi da uništi Rusiju. Rute je kazao da je Kina "spasonosna linija" za Rusiju, koja joj omogućava da nastavi svoju agresivnu politiku, a podržavaju je i Severna Koreja i Iran.

On je izričito pohvalio Trampa zbog njegovih napora, rekavši da je on jedini koji može da dovede Putina za pregovarački sto. "Zato hajde da stavimo Putina na probu. Da vidimo da li zaista želi mir ili mu je draže da se krvoproliće nastavi", kazao je Rute i dodao da je važno da svi nastave da vrše pritisak na Rusiju i podrže iskrene napore da se ovaj rat okonča.

Dramatičan scenario

"Bezbednost Ukrajine je naša bezbednost", naglasio je Rute, ponovo upozoravajući šta bi značilo da Putin ostvari svoje ciljeve u Ukrajini. Opisujući u teoriji šta bi se Evropi dogodilo ako bi Putin uspeo u Ukrajini, on je kazao da bi Ukrajina bila pod čizmom ruske okupacije, njegove snage bi pritiskale duž duže granice sa NATO, uz značajno povećan rizik od oružanog napada na države članice Alijanse.

Potreban je zaista ogroman pomak u našem odvraćanju i odbrani, NATO bi morao značajno da poveća svoje vojno prisustvo duž istočnog krila, a saveznici bi morali da idu mnogo dalje i brže u pogledu izdvajanja za odbranu i proizvodnje, naveo je Rute. Prema njegovim rečima, u takvom scenariju, čeznuli bismo za danima kada je 3,5 odsto BDP za osnovnu odbranu bilo dovoljno.

"Taj broj bi enormno porastao, a suočeni sa neposrednom pretnjom, morali bismo da delujemo brzo", rekao je Rute i dodao da bi usledile hitne budžetske restrikcije u javnoj potrošnji, privredni poremećaji i dodatni finansijski pritisci. U takvom scenariju, dodao je on, "bolni kompromisi bili bi neizbežni, ali apsolutno neophodni da bismo zaštitili naš narod". "Zato nemojmo zaboraviti da je bezbednost Ukrajine i naša bezbednost", poručio je generalni sekterar NATO.

SAD i Nemačka

On je rekao da Evropa mora da ojača Ukrajinu kako bi mogla da zaustavi Putina i dodao da NATO za sada može da izdrži, ali da bi sa ruskom ekonomijom usmerenom na rat, Rusija mogla da bude spremna da upotrebi vojnu silu protiv NATO-a u roku od pet godina. Generalni sekretar NATO-a izjavio je da će Sjedinjene Američke Države ostati posvećene kolektivnoj bezbednosti svojih saveznika unutar alijanse, uprkos novoj Strategiji nacionalne bezbednosti (NSB).

"Kada pogledam NSB, jasno se navodi da su Sjedinjene Američke Države posvećene Evropi kako bi osigurale njenu bezbednost. Sjedinjene Američke Države su posvećene NATO. Takođe, za osiguranje bezbednosti celog Severnoatlantskog saveza neophodna je bliska saradnja unutar NATO između evropskih saveznika, Kanade i Sjedinjenih Američkih Država", rekao je Rute nakon sastanka sa nemačkim kancelarom Fridrihom Mercom.

Rute je kazao da postoji jasan politički signal iz Nemačke i drugih evropskih partnera da je "Evropa spremna da preuzme veću odgovornost" i da je to "signal da deljenje tereta nije samo slogan". On je pozvao evropske zemlje da povećaju izdatke za odbranu kako bi bile spremne da se "bore protiv Rusa".

Autor: D.Bošković