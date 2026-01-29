'HVALA TI DONALDE' Zelenski poslao poruku Trampu nakon što je Putinu uputio molbu od koje SVE zavisi

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski zahvalio je danas američkom predsedniku Donaldu Trampu na mogućnosti obezbeđivanja bezbednosti Kijeva i drugih ukrajinskih gradova tokom ekstremnog zimskog perioda.

- Snabdevanje električnom energijom je temelj života. Cenimo napore naših partnera da nam pomognu da zaštitimo živote. Hvala vam, predsedniče Tramp. Naši timovi su o tome razgovarali u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Očekujemo da će sporazumi biti sprovedeni. Koraci deeskalacije doprinose stvarnom napretku ka okončanju rata - rekao je Zelenski u objavi na društvenoj mreži Iks.

An important statement by @POTUS about the possibility of providing security for Kyiv and other Ukrainian cities during this extreme winter period. Power supply is a foundation of life. We value the efforts of our partners to help us protect lives. Thank you, President Trump! Our… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 29. јануар 2026.

Tramp: "Lično sam zamolio Putina"

Ranije danas, predsednik SAD Država Donald Tramp izjavio je da je ruski predsednik Vladimir Putin pristao da tokom sedam dana ne izvodi napade na Kijev i druge ukrajinske gradove zbog, kako je naveo, ekstremno niskih temperatura u regionu.

- Lično sam zamolio predsednika Putina da nedelju dana ne gađa Kijev i druge gradove, i on je na to pristao - rekao je Tramp na sastanku kabineta u Beloj kući, navodeći "izuzetno hladno vreme" kao razlog za taj zahtev, prenosi Gardijan.

On je dodao da su ga pojedini savetovali da "ne troši poziv", jer, kako su rekli, neće dobiti takav ustupak, ali da je ruski predsednik ipak pristao.

Autor: Iva Besarabić