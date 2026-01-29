AKTUELNO

Svet

'HVALA TI DONALDE' Zelenski poslao poruku Trampu nakon što je Putinu uputio molbu od koje SVE zavisi

Izvor: Pink.rs/Blic, Foto: Tanjug AP/Evan Vucci/Tanjug AP/Petr David Josek ||

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski zahvalio je danas američkom predsedniku Donaldu Trampu na mogućnosti obezbeđivanja bezbednosti Kijeva i drugih ukrajinskih gradova tokom ekstremnog zimskog perioda.

- Snabdevanje električnom energijom je temelj života. Cenimo napore naših partnera da nam pomognu da zaštitimo živote. Hvala vam, predsedniče Tramp. Naši timovi su o tome razgovarali u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Očekujemo da će sporazumi biti sprovedeni. Koraci deeskalacije doprinose stvarnom napretku ka okončanju rata - rekao je Zelenski u objavi na društvenoj mreži Iks.

Tramp: "Lično sam zamolio Putina"

Ranije danas, predsednik SAD Država Donald Tramp izjavio je da je ruski predsednik Vladimir Putin pristao da tokom sedam dana ne izvodi napade na Kijev i druge ukrajinske gradove zbog, kako je naveo, ekstremno niskih temperatura u regionu.

- Lično sam zamolio predsednika Putina da nedelju dana ne gađa Kijev i druge gradove, i on je na to pristao - rekao je Tramp na sastanku kabineta u Beloj kući, navodeći "izuzetno hladno vreme" kao razlog za taj zahtev, prenosi Gardijan.

On je dodao da su ga pojedini savetovali da "ne troši poziv", jer, kako su rekli, neće dobiti takav ustupak, ali da je ruski predsednik ipak pristao.

Autor: Iva Besarabić

#Donald Tramp

#Kijev

#Ukrajina

#Vladimir Putin

#Volodimir Zelenski

POVEZANE VESTI

Svet

ZELENSKI SPREMAN ZA SUSRET SA PUTINOM: Predsednik Ukrajine rekao Trampu da želi na trojni sastanak u Budimpešti

Svet

ZELENSKI SE OGLASIO NAKON TRAMPOVE PRETNJE RUSIJI: Pomenuo je i Putina

Svet

ZELENSKI MENJA TAKTIKU: Iz poštovanja prema predsedniku Trampu i Erdoganu uradiću ovu stvar

Svet

Zelenski se zahvalio SAD nakon najavljivanja pomoći Kijevu od oko 8 milijardi dolara

Svet

Počinje suđenje Trampu - Prvo suđenje američkom predsedniku u istoriji

Svet

Netanjahu slavi pobedu nad Iranom i poručuje: Hvala Trampu