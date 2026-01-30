AKTUELNO

Svet

Porodica pronađena mrtva u kući: Stravičan horor u Australiji, policija sumnja na jeziv scenario

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs, Foto: Tanjug AP/Mark Baker ||

Muškarac, žena, dvojica tinejdžera i tri ljubimca pronađeni su mrtvi u kući u Pertu u Australiji, a policija sumnja da se radi o ubistvu i samoubistvu.

Policajci su u petak oko osam ujutru odgovorili na poziv o ozbiljnom incidentu u kući u zapadnom predgrađu Perta.

Po dolasku, sva četiri člana porodice - muškarac (50), žena (49) i dva dečaka (14 i 16) - pronađeni su mrtvi u različitim delovima kuće, zajedno sa porukom.

Dečaci su imali zdravstvene poteškoće, ali policija nije dala dalje objašnjenje.

Tri ljubimca - dva psa i mačka - takođe su pronađeni mrtvi u kući.

Policiju je u kuću pozvao neko ko je poznavao porodicu i ko je imao zakazan sastanak sa njima.

Još uvek nije poznato kada je došlo do tragedije.

Policija je takođe potvrdila da porodica nije ranije imala prijavljenih slučajeva porodičnog nasilja i da nije korišćeno oružje.

Inspektorka Džesika Sekuro nije želela da ulazi u sadržaj pisma pronađenog na imanju, ali je rekla da će to biti deo policijske istrage.

"Ne mogu da ulazim u detalje niti u sadržaj poruke, niti u to ko ju je napisao", rekla je ona.

Inspektorka Sekuro je rekla da su policajci koji su bili na licu mesta bili u šoku.

"Nije često da se naši policajci susretnu sa ovako tragičnim događajem sa ovolikim brojem poginulih", rekla je ona.

Područje je obezbeđeno i nema opasnosti po javnost.

Za njih kažu da su najlepše sijamske bliznakinje: Rade 2 posla za jednu platu, dele momke, ali jedno sve šokira

Autor: Marija Radić

