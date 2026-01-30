Aleksandar nađen mrtav pod čudnim okolnostima u Milanu: Bio je poznati bankar sa Balkana, sumnja se na OVO

Bankar sa dvojnim rumunskim i ukrajinskim državljanstvom preminuo je pod sumnjivim okolnostima nakon što je navodno pao sa četvrtog sprata hotela u Milanu. Italijanske vlasti istražuju slučaj kao ubistvo.

Aleksandar Adarič je navodno pao sa prozora Airbnb hotela u Milanu. Međutim, istražitelji slučaj istražuju kao ubistvo, a ne kao nesreću. Adarič bio je imenovan među 100 najvažnijih menadžera u Ukrajini.

Stan u kojem je bio nije bio registrovan na njegovo ime, a prema nekim spekulacijama, pozvan je u Milano da zaključi posao. Istraga je u toku.

Prošlog petka, Aleksandar je proglašen mrtvim nakon što je navodno pao kroz prozor, sa visine od oko 15 metara. Međutim, odmah su se pojavile sumnje: 54-godišnji bivši bankar nije slučajno pao, već je izbačen kroz prozor sobe u pansionu, i moguće je da je već bio mrtav kada se to desilo.

Policija, koju predvodi tužiteljka Rosario Ferakane, istražuje slučaj kao ubistvo i pokušava, sa mukom, da rekonstruiše rutu žrtve kroz Milano, ali i da identifikuje ljude sa kojima je stupio u kontakt poslednjih dana, ili koji su bili sa njim u stanu u vreme incidenta. U stanu su navodno pronađena lažna dokumenta, a nekoliko svedoka ukazuje na prisustvo misterioznih ljudi u hotelskoj sobi neposredno pre tragičnog incidenta.

Među njima je i misteriozni čovek koga je portir zgrade video kako se pojavljuje nakon što je Adarič pao. Samo nekoliko trenutaka ranije, sišao je u dvorište, prišao palom čoveku i pitao na engleskom: "Šta se desilo?", a zatim je nestao bez traga. Međutim, postoje i drugi muškarci koji su, prema prvim rekonstrukcijama istrage, bili u stanu do nekoliko minuta pre nego što je Adarič pao i koji su stoga uključeni u istragu.

Istražitelji su pronašli suprugu žrtve, ali ona nije pružila nikakve dodatne detalje kako bi razjasnila slučaj. Međutim, putovanje Aleksandra Adariča je sigurno: stigao je u Milano (gde nikada ranije nije bio) istog jutra i trebalo je da ode iste večeri. Međutim, stan iznajmljen preko Airbnb-a izgleda nije bio rezervisan (od 22. do 24.) na njegovo ime. Sumnja se da je 54-godišnji bankar pristao da se sastane sa drugim ljudima i, možda, zaključi važan posao. Odgovor bi mogao da se poklopi sa motivom zločina. Do sada su hipoteze isključivale trgovinu drogom ili klasične prevare (prodaja nakita ili satova u zamenu za falsifikovani novac), aktivnosti povezane sa rumunskim bandama.

Adarič je navodno bio vlasnik Fidobanke od 2012. do 2020. godine, ukrajinske komercijalne banke nastale akvizicijom SEB banke, podružnice švedske finansijske grupe, koju su kupile kompanije u vlasništvu biznismena.

Autor: Marija Radić