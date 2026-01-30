AKTUELNO

Svet

Muškarac povukao devojku sa sobom pred voz, svedoci u šoku: Jeziva krvava drama u Hamburgu

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs, Foto: Tanjug AP/Steven Hutchings ||

U Hamburgu su dve osobe poginule kad je naleteo voz u metrou u četvrti Vandsbek. Prema prvim informacijama, nepoznati muškarac povukao je mladu ženu sa sobom u smrt u trenutku kada je voz ulazio u stanicu.

Policija ovaj događaj tretira kao ubistvo i samoubistvo, a istragu je odmah preuzela kriminalistička policija, prenosi Bild.

Tragedija se dogodila oko 22 časova na stanici Vandsbek-Markt, a svedoci su istražiteljima opisali jezive prizore.

"Prema prvim saznanjima, poginule osobe nalazile su se na peronu nezavisne jedna od druge. Ulaskom voza jedna je osoba zgrabila drugu i obe su zajedno pale pred voz. Postoji osnovana sumnja na ubistvo", izjavio je potparol policije za nemački Bild.

Foto: Tanjug AP/Steven Hutchings

Očevici su rekli kako je muškarac, koji je delovao kao da je pod uticajem alkohola, hodao peronom i iznenada zgrabio devojku koja je tamo slučajno stajala, pa ju je povukao na šine. Identitet stradalih još nije potvrđen, a potparol je dodao: "Identifikacija preminulih osoba još uvek traje, a svedocima na mestu događaja pružena je hitna psihološka pomoć."

Zbog nesreće saobraćaj linijom U1 bio je obustavljen satima.

FSB sprečio atentat na Putinovog oficira u Sankt Peterburgu: Osumnjičeni regrutovan preko Telegrama

Autor: Marija Radić

