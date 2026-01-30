Muškarac povukao devojku sa sobom pred voz, svedoci u šoku: Jeziva krvava drama u Hamburgu

U Hamburgu su dve osobe poginule kad je naleteo voz u metrou u četvrti Vandsbek. Prema prvim informacijama, nepoznati muškarac povukao je mladu ženu sa sobom u smrt u trenutku kada je voz ulazio u stanicu.

Policija ovaj događaj tretira kao ubistvo i samoubistvo, a istragu je odmah preuzela kriminalistička policija, prenosi Bild.

Tragedija se dogodila oko 22 časova na stanici Vandsbek-Markt, a svedoci su istražiteljima opisali jezive prizore.

"Prema prvim saznanjima, poginule osobe nalazile su se na peronu nezavisne jedna od druge. Ulaskom voza jedna je osoba zgrabila drugu i obe su zajedno pale pred voz. Postoji osnovana sumnja na ubistvo", izjavio je potparol policije za nemački Bild.

Očevici su rekli kako je muškarac, koji je delovao kao da je pod uticajem alkohola, hodao peronom i iznenada zgrabio devojku koja je tamo slučajno stajala, pa ju je povukao na šine. Identitet stradalih još nije potvrđen, a potparol je dodao: "Identifikacija preminulih osoba još uvek traje, a svedocima na mestu događaja pružena je hitna psihološka pomoć."

Zbog nesreće saobraćaj linijom U1 bio je obustavljen satima.

Autor: Marija Radić