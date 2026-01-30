ZELENSKI ŽESTOKO OPTUŽUJE EVROPU: Ostavili ste našu protivvazdušnu odbranu na cedilu

Ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski optužio je evropske partnere svoje zemlje da su ostavili protivvazdušnu odbranu njegove zemlje na cedilu, dozvoljavajući Rusiji da ozbiljno ošteti njenu energetsku infrastrukturu balističkim raketama i dovede Ukrajinu „na ivicu potpunog zamračenja“.

Zelenski tvrdi da su kašnjenja u zapadnim isplatama učinila ključne odbrambene sisteme „neupotrebljivim“.

Obraćajući se novinarima u Kijevu kasno u utorak, ukrajinski predsednik je rekao da su rakete presretači Pac-3 za sisteme Patriot, koje su obećali evropski partneri, stigle dan kasnije zbog propuštene uplate.

Ovo je, rekao je, ostavilo mnoge Ukrajince bez struje, grejanja i vode usred najhladnije zime od početka rata. „Uplata u okviru inicijative PURL nije izvršena. Rakete nisu stigle“, rekao je, ne precizirajući koja je zemlja odgovorna za kašnjenje.

Frustracija zbog praznih sistema

Zelenski je izgleda mislio na ruski napad 20. januara, u kojem je, prema podacima ukrajinskog vazduhoplovstva, na Ukrajinu ispaljeno 34 balističke i krstareće rakete.

Municija Pac-3 je jedina u ukrajinskom arsenalu koja može da obori balističke rakete.

On je 16. januara upozorio da su zalihe municije za protivvazdušnu odbranu opasno male, rekavši da je nekoliko sistema ostalo bez raketa do tog jutra.

Zelenski je objasnio svoj oštar govor na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu ovog meseca, u kojem je kritikovao evropske saveznike, kao frustraciju zbog neplaćene uplate

- Rusija je uspela da poremeti snabdevanje Kijeva električnom energijom i vodom jer su naši sistemi balističke raketne odbrane prazni – jednostavno prazni - rekao je.

- Pokušajte da zamislite: znam da balističke rakete lete ka našoj energetskoj infrastrukturi, znam da su raspoređeni sistemi Patriot i znam da neće biti struje jer nemamo rakete da ih presretnemo - rekao je.

- Našao sam se u takvoj situaciji. I pregovaram o raketama Pac-3 koje stižu dan nakon što smo dovedeni na ivicu potpunog kolapsa sistema.

Priznao je da je govorio „emotivno“, ali je naglasio važnost toga da Ukrajina i Evropa „moraju biti na istoj talasnoj dužini kako bi sve ostalo moglo biti efikasno i blagovremeno“.

Inicijativa PURL i reakcije Zapada

Inicijativa PURL (Lista prioritetnih zahteva Ukrajine) pokrenuta je prošle godine od strane SAD i NATO-a kako bi se iskoristila evropska sredstva za nabavku američkih sistema protivvazdušne odbrane i drugog ključnog oružja za odbranu Ukrajine.

Zemlje koje doprinose inicijativi uključuju Nemačku, Norvešku, Poljsku, Holandiju, Belgiju, Kanadu, Luksemburg, Portugal, Sloveniju i Španiju.

Dva zapadna zvaničnika upoznata sa radom inicijative rekla su da optužba Zelenskog nije istinita, ali su odbili da pruže detalje.

NATO nije odmah odgovorio na zahtev za komentar.

U međuvremenu, šefica spoljne politike EU Kaja Kalas izjavila je da evropske prestonice „moraju dublje da se pozabave sopstvenim zalihama protivvazdušne odbrane“, jer se Ukrajina ove zime suočava sa „humanitarnom katastrofom“.

Trampov poziv Putinu i Kijevu o prekidu vatre

Komentari Zelenskog dolaze nakon što je Kremlj saopštio da je američki predsednik Donald Tramp zatražio od ruskog predsednika Vladimira Putina nedeljni prekid vatre u napadima na Kijev zbog izuzetno niskih temperatura.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov dodao je da je Trampov cilj bio da „stvori povoljne uslove za održavanje pregovora“ između ruskih i ukrajinskih zvaničnika u Abu Dabiju.

Kremlj je danas potvrdio da je Putin pristao na prekid vatre do 1. februara.

Dve strane su prošle nedelje održale trilateralne razgovore sa SAD u prestonici Emirata, a nova runda trebalo bi da se održi kasnije u februaru.

Ukrajinski zvaničnici optužili su Rusiju za „energetski teror“ usred napora Trampove administracije da se založe na mirovnim pregovorima i okončanju rata, koji sledećeg meseca ulazi u petu godinu.

Sam Tramp je potvrdio poziv tokom sastanka kabineta u četvrtak.

- Lično sam zamolio predsednika Putina da ne napada Kijev i druge gradove i mesta nedelju dana tokom ovog izuzetno hladnog vremena. I on je pristao da to učini. Moram vam reći, to je bilo veoma lepo od njega - rekao je Tramp.

Sirene za vazdušnu uzbunu u Kijevu nisu se oglasile u petak uveče, a Rusija je izgleda poštovala sporazum.

Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo nije prijavilo nikakve raketne ili dronove napade na veći deo zemlje, uključujući i prestonicu.

Međutim, 111 dronova i jedna raketa lansirani su u područja oko istočnih linija fronta, i još nije poznato da li je ciljana kritična infrastruktura.

Autor: D.Bošković