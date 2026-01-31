Turci od turizma zgrnuli 65 milijardi dolara: Zemlju na dva kontinenta posetilo 64 miliona turista

Turska je objavila turističke rezultate za 2025. godinu koji pokazuju da je ta zemlja ugostila 64 miliona turista i zaradila 65 milijardi dolara.

To predstavlja istorijski rekord istakao je ministar kulture i turizma Turske, Mehmet Nuri Ersoj na konferenciji za novinare održanoj u Istanbulu.

Navodeći da je Tursku tokom 2025. godine posetilo 64 miliona turista, ministar Ersoj je takođe otkrio da su prihodi od turizma prošle godine iznosili 65 milijardi i 231 milion američkih dolara.

"Naš cilj je 68 milijardi dolara u 2026. godini", rekao je Ersoj i naglasio da je turski turizam sada postao sila ne samo na regionalnom, već i na globalnom nivou, prema podacima Svetske turističke organizacije Ujedinjenih nacija.

Podsetio je da je Turska 2017. godine bila na 8. mestu među zemljama sa najvećim brojem turista u svetu, dok se do 2024. popela na

4. mesto. Ersoj je takođe naveo da je Turska, kada je reč o prihodima od turizma, 2017. godine bila na 15. mestu, ali je do 2024. napredovala na 7. mesto, te je najavio cilj od 68 milijardi američkih dolara za 2026. godinu.

Tri najveća tržišta Turske:

1. Ruska Federacija: 6.90M

2. Nemačka: 6.75M

3. Ujedinjeno Kraljevsto: 4.27M

Ministar Ersoj je izjavio da je Turska stekla snažan refleks i ozbiljno iskustvo u upravljanju krizama, te je naglasio da je turski turistički sektor prevazišao isključivo turizam mora, peska i sunca. Danas postoji sve veća raznovrsnost u oblastima kao što su kulturni i verski turizam, prirodni i eko-turizam, arheologija, zdravstveni i termalni turizam, gastronomija, kongresni i sajamski turizam, kruzing turizam i zimski turizam.

Ministar Ersoj je naveo da su vizija „Nasleđe za budućnost“ i projekti Noćnih muzeja među retkim dostignućima u svetu koja može da ostvari samo mali broj zemalja, te da je Turska postala jedan od najuspešnijih primera u ovoj oblasti. Ističući da je i "model mini-serija“ korišćen u promotivnoj strategiji postigao veliki uspeh na globalnom nivou, Ersoj je rekao da je jedna epizoda serije "Priča iz Istanbula“ dostigla 32 miliona pregleda, dok je čak i najmanje gledan sadržaj ostvario 10 miliona pregleda.

Autor: Jovana Nerić