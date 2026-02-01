AKTUELNO

Na Kamčatki i dalje vanredno stanje: Snežni nanosi viši od tri metra, sve je zatrpano

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Alexander Zemlianichenko ||

Na Kamčatki, poluostrvu na dalekom istoku Rusije, zbog jakih snežnih padavina koje su napravile nanose više i od tri metra, i dalje je na snazi vanredno stanje.

Stanovnici Petropavlovska-Kamčatskog moraju da koriste "tunele" prokopane u snegu kako bi stigli do javnih objekata u centru grada, javlja dopisnik agencije TASS.

Da bi stigli do regionalne filharmonije, građani moraju da prođu kroz snežni koridor dug oko 100 metara, sa snežnim nanosima visine do tri metra.

Prilazi centrima javnih službi, zgradi regionalnog suda, društvenom centru i kancelariji ruskog Ministarstva spoljnih poslova na Kamčatki takođe su zatrpani snegom, a može im se prići samo uskim prokopanim stazama.

Foto: Tanjug AP/Heather Khalifa

Prema kamčatskim meteorolozima, poslednji put kada su se hladni cikloni ove jačine približavali obali Kamčatke bilo je početkom 1970-ih.

Poluostrvo Kamčatka u Rusiji pogođeno je najobilnijim snežnim padavinama u poslednjih šest decenija - ogromni smetovi blokirali su ulaze u zgrade i zatrpali automobile.

U nekim oblastima napadalo je više od tri metra snega. Većina prizemlja stambenih zgrada i privatnih kuća bila je zatrpana snegom.

Javni prevoz je delimično obustavljen u regionu i zamenjen terenskim vozilima.

Jak zemljotres registrovan u južnom Iranu: Bio preko pet stepeni po Rihteru

Autor: Marija Radić

