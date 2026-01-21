MEĆAVA NAPRAVILA HAOS U GRČKOJ: Zatvorene škole u više regiona, poslate poruke UPOZORENJA, trajektne linije obustavljene

Zbog obilnih snežnih padavina, niskih temperatura i jakih vetrova danas će škole u Grčkoj biti zatvorene u više regiona, biće obustavljene i neke trajektne linije a zbog olujnih vetrova na snazi je zabrana izlaska brodova iz luka Pirej, Rafina i Lavrio, saopštili su grčki zvaničnici.

Ministarstvo prosvete je saopštilo da će se nastava odvijati na daljinu, gde god je to moguće, zbog loših vremenskih uslova i najave njihovog pogoršanja, prenosi Katimerini.

"S obzirom na to da se u nekim opštinama odluke o obustavi mogu doneti u bilo kom trenutku, nastava na daljinu se aktivira odmah, kako bi se obezbedio nastavak obrazovnog procesa i nesmetano funkcionisanje školskog procesa", navodi se u saopštenju Ministarstva prosvete.

Sve osnovne i srednje škole u oblasti Atike, kao i vrtići u Atini danas će biti zatvoreni, a škole će biti zatvorene i u oblastima Ahaje i Aitoloakarnanije.

Poruke upozorenja poslate su jutros stanovnicima Atike, u kojima se od njih traži da ograniče svoje kretanje na apsolutno neophodno, od podneva do večeri, zbog loših vremenskih uslova.

Obilne snežne padavine zabeležene su od noći u svim planinskim područjima Epira, a od jutros zabranjen je saobraćaj teških vozila preko 3,5 tona na Egnatiji, od naplatnih rampi Drosohori do Panagije.

Širom Grčke mašine za čišćenje snega i prskalice soli rade na celoj putnoj mreži kako bi putevi bili bezbedni za vozače, koji su obavezni da imaju lance za sneg.

Obilne snežne padavine nastavljaju se i danas i u opštini Meteori, kako u nizijama tako i na planinama, što je stvorilo probleme u saobraćaju, uglavnom na putevima u planinskom delu, a više od deset sela ima problema sa snabdevanjem strujom.

Jak vetar pogodio je region zapadne Grčke, gde je zabeležen i pad drveća, zbog čega je bilo više intervencija vatrogasnih službi.

