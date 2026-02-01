TRAGEDIJA U TURSKOJ: Prevrnuo se autobus kod Antalije, najmanje osmoro mrtvih – mesto nesreće kao ratna zona!

Stravična saobraćajna nesreća dogodila se danas u Turskoj kada se putnički autobus, koji je saobraćao na relaciji Tekirdag–Antalija, prevrnuo nakon što je vozač izgubio kontrolu u krivini.

Prema prvim informacijama, bilans nesreće je tragičan: najmanje osmoro ljudi je izgubilo život, dok je 26 osoba povređeno.

Detalji nesreće: Autobus sleteo u jarak

Guverner Antalije, Hulusi Šahin, potvrdio je da se nesreća dogodila u 10:20 časova po lokalnom vremenu. U autobusu su se u trenutku udesa nalazila 34 putnika.

Vozilo je sletelo sa puta i prevrnulo se u jarak jer vozač nije uspeo da savlada krivinu.

Povređeni su hitno prevezeni u obližnje bolnice radi ukazivanja pomoći.

Na lice mesta odmah su upućene brojne policijske, medicinske i vatrogasne ekipe.

Uzrok nesreće: Klizav kolovoz i kiša?

Iako je zvanična istraga još uvek u toku, prvi izveštaji ukazuju na to da su vremenski uslovi igrali značajnu ulogu. Smatra se da su putevi bili izuzetno mokri i klizavi zbog kiše, što je najverovatnije doprinelo tome da autobus izleti sa kolovoza.

Lokalni mediji, uključujući TRT Haber, opisuju prizore sa lica mesta kao potresne, navodeći da prostor oko prevrnutog vozila „liči na ratnu zonu“.

Autor: Dalibor Stankov