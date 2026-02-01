Papin vikar: Pokrenuću istrage navoda da anđeo nakon restauracije liči na Meloni

Papin vikar za Rimsku dijecezu, kardinal Baldo Reina, izjavio je danas, povodom restauracije crkve San Lorenco in Lučina u Rimu, da će odmah pokrenuti neophodne istrage kako bi se utvrdila moguća odgovornost nakon što su pojedini mediji objavili da je oslikani anđeo nakon restauracije navodno poprimio crte lica italijanske premijerke Đorđe Meloni.

Reina je ponovio da Rimska dijeceza ostaje posvećena zaštiti svog umetničkog i duhovnog nasleđa, kao i stavu da se slike sakralne umetnosti i hrišćanske tradicije ne mogu zloupotrebljavati niti eksploatisati, navodi se na sajtu dijeceze. U bazilici San Lorenco in Lučina nedavno je urađen projekat restauracije, u okviru koje je navodno izmenjen lik jednog od anđela koji okružuju mermernu bistu Umberta II Savojskog i anđeo je navodno poprimio crte lica italijanske premijerke, objavio je u subotu "Mesađero".

Lice jedne od figura, prvobitno jednostavnog heruvima, promenjeno je tako da iznenađujuće liči na lik italijanske premijerke, naveo je list.

Restauracija pokreće pitanja o metodama intervencije i kontrolama potrebnim za svetilište od velike istorijske vrednosti, koje datira iz 4. veka, navodi list.

Povodom ovih poređenja, oglasila se i sama premijerka Italije.

"Ne, definitivno ne ličim na anđela", napisala je Meloni na društvenim mrežama, uz emotikon sa smajlijem, objavivši fotografiju detalja koji navodno prikazuje heruvima sa licem sličnim njenom.

List je preneo da restauraciju nisu sproveli profesionalni restauratori koji su radili na drugim delovima crkve.

To je naznačeno jasno vidljivim potpisom Bruna Valentinetija, koji se predstavlja kao crkvenjak i dekorater.

U parohiji je opisan kao volonter koji je svakodnevno prisutan.

Kako se navodi, on se u prošlosti kandidovao i za političku funkciju u redovima desnice.

Pitanje nadzora restauracije crkve ostaje bez odgovora, navodi list.

Kako se navodi, takvu intervenciju, posebno u crkvi velike umetničke vrednosti, trebalo je da prate višestruki nivoi nadzora, od parohijskog sveštenika do nadzornika zaduženog za nadgledanje restauracije.

Teško je zamisliti da je sličnost lika anđela sa licem premijerke prošla nezapaženo, baš kao što i nedostatak korektivnih mera deluje čudno, zaključio je "Mesađero".

Autor: D.Bošković