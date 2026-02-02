AKTUELNO

Svet

SLUPANO 59 VOZILA! Stravičan lančani sudar zbog magle, zatvoren autoput u Kaliforniji

Izvor: Blic.rs, Foto: Pink.rs ||

Zbog lančanog sudara u kojem je učestvovalo čak 59 vozila zatvoren je glavni autoput u Kaliforniji u subotu ujutru, pošto je gusta magla drastično smanjila vidljivost. Do nesreće je došlo na autoputu 99, oko 65 km severno od Bejkersfilda, u okrugu Tjuleri u centralnoj dolini Kalifornije, poznatom kao jedno od najvažnijih poljoprivrednih regiona u državi, preneo je CBS.

Policijski službenici Kalifornijske saobraćajne patrole (CHP) naveli su da je do početnih sudara došlo na obe strane autoputa, nakon čega je usledio niz dodatnih sudara, u čemu je ukupno učestvovalo 59 vozila.


Prema navodima CHP-a, magla je u tom području smanjila vidljivost na oko 46-60 metara.


Autoput je bio zatvoren u oba smera sve do oko 14.30 časova, dok su ekipe radile na raščišćavanju mesta nesreće.


Reč je o ključnoj saobraćajnici koja se prostire čitavom dužinom Centralne doline.


Zvaničnici su saopštili da je više osoba zadobilo lakše do umerene povrede.


Iz CHP-a su apelovali na vozače da uspore, povećaju odstojanje između vozila i ostanu maksimalno oprezni, naročito u uslovima smanjene vidljivosti ili pojačane gužve.

Autor: S.M.

