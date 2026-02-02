'Čekam da se Eugenija vrati s vikenda punog...' Nova šok prepiska bivše snaje kraljice Elizabete i pedofila Epstajna: Pominjala intimni život sopstvene ćerke

Do ove razmene poruka došlo je nakon što je Epstajn već bio osuđen i odslužio zatvorsku kaznu zbog seksualnog prestupa koji je uključivao maloletnicu.

Sara Ferguson uputila je vulgaran komentar o svojoj ćerki, tada 19-godišnjoj princezi Eugeniji, u mejlu Džefriju Epstajnu, koji je objavljen u sklopu najnovijeg seta dokumenata vezanih za pokojnog finansijera. U poruci iz 2010. godine, koja je deo više od tri miliona dokumenata koje je u petak objavilo američko Ministarstvo pravde (DOJ), bivša vojvotkinja od Jorka spomenula je da njena ćerka ima seks, piše People.

"Vikend za seks"

U mejlu iz marta 2010. godine Epstajn je pitao Ferguson o putovanju u Njujork. Ona je, prema People-u, odgovorila: "Još nisam sigurna. Čekam samo da se Eugenija vrati s vikenda punog seksa!!" To je bilo samo dva dana uoči Eugenijinog 20. rođendana i, prema pisanju The Mirrora, provodila je vreme sa svojim tadašnjim dečkom Džekom Bruksbenkom.

Do ove razmene poruka došlo je nakon što je Epstajn već bio osuđen i odslužio zatvorsku kaznu zbog seksualnog prestupa koji je uključivao maloletnicu. U junu 2008. priznao je krivicu za podsticanje na prostituciju maloletnice, a iz zatvora je pušten 2009. godine, te je počeo da služi kaznu kućnog pritvora koja se završila u avgustu 2010.

"Samo se oženi mnome"

U drugim mejlovima poslatim Epstajnu Ferguson je koristila prisniji ton. U poruci iz januara 2010. navodno mu je napisala: "Ti si legenda. Zaista nemam reči kojima bih opisala, dragi moj, zahvalnost za tvoju velikodušnost i dobrotu. Xx Na raspolaganju sam ti. Samo se oženi mnome", prenosi Daily Mail. Sličnu poruku, u kojoj mu je rekla da se "oženi" njome, poslala je i u septembru 2009. godine.

Endrju u novim dokumentima

U novoj seriji Epstajnovih dokumenata spominje se i bivši suprug Sare Ferguson, princ Endrju, s kojim ima i stariju ćerku, 37-godišnju princezu Beatris. Objavljene su i fotografije na kojima bivši princ kleči iznad neidentifikovane žene na podu.

Prethodno objavljeni dokumenti uključivali su i fotografiju Endrjua kako sedi s Epstajnovom saradnicom Gislejn Maksvel u Sandringem Hausu.

Maksvel trenutno služi 20-godišnju zatvorsku kaznu zbog trgovine ljudima u svrhu seksualnog iskorišćavanja. Endrju, kome su prošle jeseni oduzete kraljevske titule, više puta je negirao bilo kakvu krivicu.

Autor: A.A.