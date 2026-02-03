AKTUELNO

MAJKA BACILA DVE BEBE SA TERASE 16. SPRATA, A ONDA JE ONA SKOČILA! Decu su uspeli da spasu, nju ne

Mlada strana državljanka bacila je dvoje svoje male dece sa balkona na 16. spratu u naselju Novogorelovo u Lenjingradskoj oblasti, a zatim je izvršila samoubistvo, dok su deca preživela zahvaljujući hitnoj medicinskoj pomoći, saopštila je istražna uprava Istražnog komiteta Rusije za ovaj region.

Prema podacima istrage, 2. februara je 23-godišnja strana državljanka, nalazeći se na zajedničkoj terasi 16. sprata u naselju Novogorelovo, u nameri da ubije dvoje svoje dece rođene 2024. i 2025. godine.

Ona ih bacila jedno za drugim sa zajedničkog balkona, nakon čega je sebi oduzela život.

Zločinačku nameru nije sprovela do kraja jer je deci blagovremeno pružena kvalifikovana medicinska pomoć, dodaje se u saopštenju.

Krivični postupak je pokrenut po članu o pokušaju ubistva dvoje maloletne dece.

Istražitelji utvrđuju okolnosti događaja i njegove uzroke.

