Učenik nožem izbo nastavnicu u školskom dvorištu: Horor u Francuskoj

Učenik (14) je danas nožem izbo i teško povredio nastavnicu u školi u gradiću Sanari sir Mer na mediteranskoj obali, izjavio je francuski ministar prosvete Eduar Žefre.

Žefre je u objavi na platformi X dodao da je odmah krenuo ka školi.

Više izvora je za Figaro reklo da je nastavnica ranjena u stomak i ruku, i da je u kritičnom stanju hitno prevezena u bolnicu.

Prema nekoliko policijskih izvora, incident se dogodio tokom popodneva u javnoj školi a učenik je iznenada ustao i tri ili četiri puta izbo svoju nastavnicu likovnog, ženu u šezdesetim godinama.

Javni tužilac iz Tulona Rafael Baland, naveo je da je tinejdžer uhapšen i pritvoren zbog pokušaja ubistva.

Policijski izvor je za Figaro rekao da je učenik već dobio nekoliko upozorenja od svoje nastavnice, verovatno zbog njegovog ponašanja, pre nego što ju je napao.

Autor: Marija Radić