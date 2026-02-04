HOROR U BOLNICI Beba primljena s temperaturom, lekari otkrili 500 UBODA na njenom telu: Evo šta je rekla majka

Lekari u kineskom okrugu Mođijang ostali su zaprepašćeni slučajem 10-mesečne bebe, koja je u bolnicu primljena sa visokom temperaturom i grčevima.

Nakon detaljih medicinskih pregleda, došlo se do šokantnog otkrića, prenosi Daily Star.

Telo prekriveno ranama

Dečak je 16. decembra prošle godine dovezen u Narodnu bolnicu okruga Mođijang, ali su lekari tokom pregleda primetili da mu je telo prekriveno krastama i ranama.

Daljom analizom je utvrđeno da je dete, tokom određenog perioda, ubodeno između 500 i 600 puta, navode mediji.

Istraga je utvrdila da je majka, navodno, koristila iglu za šivenje đonova “kada bi se dete loše ponašalo ili bilo bolesno”. Jednom prilikom, igla se polomila, a metalni vrh je ostao zaglavljen u vratnom delu kičme.

Lekari su otkrili da je upravo taj metalni deo uzrokovao pogoršanje zdravstvenog stanja bebe. Operacija je bila izuzetno rizična, ali je uspešno izvedena. Stanje mališana se stabilizovalo tri dana kasnije.

Dete je 9. januara 2026. godine pušteno iz bolnice, u dobrom zdravstvenom stanju, i trenutno se nalazi na rehabilitaciji u lokalnoj zdravstvenoj ustanovi, pod nadzorom oca.

Lokalne vlasti su obezbedile dodatnu medicinsku pomoć, ishranu i kontinuirano praćenje njegovog oporavka.

Prema zajedničkoj istrazi policije i zdravstvenih institucija, majka je verovala da primenjuje tradicionalnu metodu “bockanja“ kao vid lečenja.

Ipak, istraga o mogućem zlostavljanju i dalje traje, a još nije poznato da li će protiv nje biti podignuta optužnica.

Autor: S.M.