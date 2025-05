Uhvatio sam je dok smo veslali u gumenom čamcu: Teodora obelodanila šok detalje svog neverstva! I preko ovoga je Bebica prešao (VIDEO)

Zbog ovoga su svi ostali zaprepašćeni!

U toku je još jedna debata, a današnja tema je kako društvene mreže utiču na ljubomoru u vezama. Teodora Delić otkrila je da li su platforme uticale na njen odnos sa Nenadom Macanovićem Bebicom.

- Ja sam njemu uglavom pokazivala poruke. Rekao mi je ako izađem pre njega i upalim telefon da smo završili. To je verovatno jer ima manje poverenje. Ja sam imala ponude da prodajem već korišćene čarape i gaće, mislim da na te bolesnike i baš nije ljubomoran. Ja njemu sve predočim i pokažem. Bila je jedna situacija da sam sakrila, pa me je uhvatio - govorila je Teodora.

- Uhvatio sam je dok smo veslali u gumenom čamcu na jezeru, ne možeš da veruješ - smejao se Bebica.

- Nahvatao me je na neku foru, po faci mojoj je provalio. Ja sam se samo dopisivala bezveze i odgovarala na poruke. Bilo je situacija da mi kaže da ostavim telefon kad idem u toalet, pa sam onda i ja njemu. To je sve bilo nakon situacije kad sam tom dečku odgovorila na poruke. Ja nisam ljubomorna na te lajkove i to nikad nisam primećivala, možda obratim pažnju kad izađem. Pratioce sam zapažala, naša porška je slala i kad on nekog zaprati. Bila je situacija kad sam ja zapratila isto, tako da ništa ne može da se sakrije - nastavila je ona.

Autor: A. Nikolić