UDAVILI SE BRAT I SESTRA! Tragedija u Rumuniji: Deca upala u ledeni potok dok su skupljala granje

Ogromna tragedija potresla je rumunski okrug Sibiu, gde su dvoje dece, uzrasta šest i devet godina, izgubili život nakon što su upali u ledeni potok u mestu Čirpar. Uprkos brzoj reakciji meštana i pokušajima reanimacije, lekari su mogli samo da konstatuju smrt oba deteta.

Tragedija se dogodila u popodnevnim satima, kada je na broj za hitne slučajeve 112 upućen poziv koji je najavio dramatičan događaj. Prema prvim informacijama, devojčica i njen devetogodišnji brat igrali su se u dvorištu porodične kuće, zajedno sa svojom mlađom braćom. U jednom trenutku, ne rekavši ništa roditeljima, otišli su do obližnjeg potoka.

Uzbunu je podigao trogodišnji brat dece, koji je počeo da viče i plače kada je video šta se dogodilo. Njegov vrisak čuo je komšija, koji je odmah pozvao pomoć.

Prema navodima roditelja, deca su se u trenutku nesreće nalazila pod njihovim nadzorom, ali je bilo dovoljno svega nekoliko minuta nepažnje da se tragedija dogodi.

- Deca su se igrala napolju. Unela sam drva u kuću da skuvam hranu za decu - ispričala je neutešna majka.

Otac je naveo da ih je majka samo kratko ostavila same.

- Ovaj posao nije trajao duže od 10 do 20 minuta. Kada sam došao da donesem drva, deca su već bila u kući - rekao je on.

Upali u vodu dok su skupljali grane

Prema rečima majke, kasnije je od najmlađeg deteta saznala da su devojčica i dečak otišli do potoka kako bi sakupili grane. Ne shvatajući opasnost, stali su na komad plutajućeg leda koji je popustio pod njihovom težinom, nakon čega su upali u ledenu vodu.

Pre dolaska spasilačkih ekipa, ujak dece je bez oklevanja skočio u potok i uspeo da izvuče devojčicu. Odmah joj je pružio prvu pomoć.

- Uzeo sam dete, spustio sam je na zemlju i dao veštačko disanje. Uneo sam je u kuću, radio sam masažu srca. Njeno srce je još kratko kucalo - ispričao je ujak.

Na lice mesta ubrzo su stigle ekipe Hitne pomoći, ali su pokušaji reanimacije bili bezuspešni. Devojčica je umrla lekaru na rukama.

- Devojčica je pronađena u kardiorespiratornom zastoju. Lekari su pokušali da je reanimiraju, ali nije reagovala. Lekar je nažalost mogao samo da konstatuje smrt deteta - saopšteno je iz Hitne pomoći u Rumuniji.

Ronilačke ekipe su odmah započele potragu za dečakom (9), koji je nestao u vodi. Potraga je trajala gotovo dva sata, nakon čega je dečak pronađen. Nažalost, i on je izvučen bez ikakvih znakova života.

Tela oba deteta preuzelo je Odeljenje za sudsku medicinu, gde će biti obavljena obdukcija. Policija je pokrenula istragu kako bi se utvrdile sve okolnosti koje su dovele do ove tragedije.

Komšije porodice su u šoku zbog tragedije koja je zadesila njihovo mesto.

- Ne daj Bože nikome ovakvu nesreću, jer svi imamo decu. Ne znamo šta se tačno dogodilo, da li je u pitanju nemar, to će utvrditi nadležni - rekli su meštani.

Autor: Iva Besarabić