Si Đinping o razgovoru sa Trampom: Nastavljena dobra komunikacija

Kineski predsednik Si Đinping izjavio je danas da je telefonom razgovarao sa predsednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trampom, čime je kako je ocenio, nastavljena "dobra komunikacija" koja je počela prošle godine, kada su se dva lidera sastala u Busanu, u Južnoj Koreji.

Si Đinping je Trampu kazao da je na sastanku u Busanu usmeren tok odnosa Kine i SAD, koji je "naišao na topao doček naroda obe zemlje i međunarodne zajednice", prenosi Sinhua.

"Pridajem veliki značaj odnosima Kine i SAD. U novoj godini, spreman sam da sarađujem sa vama kako bismo nastavili da vodimo kinesko-američke odnose kroz oluje i osigurali njihov nesmetan napredak, kao i da postignemo značajnije i korisnije stvari. SAD imaju svoje brige, a Kina ima svoje brige. Kina je verna svojoj reči i ispunjava svoja obećanja", kazao je Si Đinping u razgovoru sa Trampom.

Kineski predsednik je dodao da "sve dok obe strane poštuju principe jednakosti, poštovanja i uzajamne koristi i kreću se jedna prema drugoj, mogu se pronaći načini da se reše međusobne zabrinutosti".

''Ove godine, i Kina i SAD imaju mnogo važnih zadataka. Počeo je 15. petogodišnji plan Kine, SAD će proslaviti 250. godišnjicu, a dve zemlje će biti domaćini neformalnog sastanka lidera Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEK) i samita lidera G20. Obe strane bi trebalo, u skladu sa postignutim konsenzusom, da ojačaju dijalog i komunikaciju, pravilno upravljaju razlikama, proširuju pragmatičnu saradnju", istakao je Si Đinping.

Tokom razgovora, Si Đinping je kazao Trampu da bi dve zemlje trebalo da "kontinuirano grade međusobno poverenje i pronalaze pravi put za saradnju, kako bi 2026. godina bila godina u kojoj će dve velike sile, Kina i Sjedinjene Države, krenuti ka međusobnom poštovanju, mirnoj koegzistenciji i obostrano korisnoj saradnji".

Si Đinping je naglasio da je pitanje Tajvana najvažnije pitanje u odnosima Kine i SAD, navodeći da je Tajvan kineska teritorija i da Kina mora da brani svoj nacionalni suverenitet i teritorijalni integritet.

Kineski predsednik je Trampu rekao da nikada neće dozvoliti da se Tajvan odvoji od Kine, i da SAD moraju sa izuzetnim oprezom postupati sa prodajom oružja Tajvanu.

Kako prenosi Sinhua, Tramp je tokom razgovora sa Si Đinpingom rekao da su i Sjedinjene Države i Kina velike nacije i da su odnosi SAD i Kine najvažniji bilateralni odnosi na svetu, kao i da ima odličan odnos sa kineskim predsednikom i da ga duboko poštuje.

Tramp je ocenio da su pod njegovim, i vođstvom Si Đinpinga, SAD i Kina ostvarile pozitivne interakcije u oblastima kao što su trgovina i ekonomija, pozdravio je uspeh Kine i izrazio spremnost SAD da ojačaju saradnju sa tom zemljom kako bi se promovisao novi razvoj u bilateralnim odnosima.

Kako prenosi Sinhua, Tramp je tokom razgovora sa Si Đinpingom rekao da ceni zabrinutost Kine u vezi sa pitanjem Tajvana, i da je bio spreman da održi komunikaciju sa Kinom kako bi se osigurao dobar i stabilan razvoj odnosa SAD i Kine tokom njegovog mandata.

Autor: Marija Radić