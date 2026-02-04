Tri sestre skočile u smrt sa 9. sprata: Izvršile samoubistvo, a razlog je bizaran

Tri devojčice su skočile sa balkona svog stana na devetom spratu nakon što su im roditelji oduzeli mobilne telefone!

Stravična tragedija se dogodila oko 2,15 ujutru u sredu u Gaziabadu, u indijskoj saveznoj državi Utar Pradeš, preneo je Daily Mail.

Sestre Pakhi (12), Prači (14) i Višika (16), bile su uznemirene jer im je otac oduzeo telefone. U ranim satima 4. februara, sestre su se okupile na balkonu i zaključale vrata pre nego što su, jedna po jedna, skočile u smrt.

Lokalni izveštaji tvrde da su njihovi vrisci bili dovoljno glasni da probude roditelje, komšije i obezbeđenje u stambenom kompleksu porodice. Međutim, kada su roditelji uspeli da razbiju vrata, bilo je prekasno.

"Kada smo stigli na mesto događaja, potvrdili smo da su tri devojčice, ćerke Četana Kumara, preminule nakon što su skočile sa zgrade", rekao je Atul Kumar Singh, pomoćnik komesara policije.

Televizijski izveštaji u Indiji prikazali su tela mladih devojčica na zemlji ispred zgrade dok je njihova majka plakala, a šokirane komšije posmatrale su scenu. Kasnije je objavljeno da su dve sestre možda slučajno pale dok su pokušavale da zadrže treću sestru.

Navodno su sestre bile toliko opsednute korejskom kulturom, uključujući filmove, muziku i TV serije, da su usvojile korejska imena.

"Poslednjih nekoliko dana im je bio uskraćen pristup mobilnom telefonu, što se čini da je na njih uticalo", rekao je zamenik komesara policije Nimiš Patel.

Policija je takođe pronašla oproštajnu poruku od osam stranica, napisanu na stranicama džepnog dnevnika. Njihov slomljeni otac, Četan Kumar, opisao je šta je pročitao.

"Rekle su: 'Tata, izvini, Koreja je naš život, Koreja je naša najveća ljubav, šta god da kažeš, ne možemo je se odreći. Zato se ubijamo'", rekao je Kumar.

"Ovo ne bi trebalo da se desi nijednom roditelju ili detetu", dodao je.

U poruci je takođe pisalo:"„Pokušao si da nas distanciraš od Korejaca, ali sada znaš koliko volimo Korejce".

Snimci iz njihovog doma otkrili su natpise na zidu u devojčinoj sobi, uključujući: "Veoma sam, veoma usamljena" i "čine me slomljenom".

Navodno je njihova zavisnost od telefona počela tokom pandemije COVID-19 i postala je toliko jaka da su odlučile da napuste školu pre dve godine.

Jedan od komšija Arun Sing, tvrdi da je bio svedok incidenta i rekao je za NDTV da je, dok je išao na spavanje, video nekoga kako sedi na balkonu spreman da skoči.

"Nisam mogao da shvatim da li je to muškarac ili žena jer sam stajao na daljinu. Pozvao sam ženu i rekao da neko pokušava da skoči i da treba nešto da preduzmem", rekao je za indijski novinski sajt.

Prema Singhovim rečima, zatim se pojavila još jedna devojka, pokušavajući da povuče osobu koja je sedela na ogradi i uspela je u svom pokušaju. Ali samo nekoliko minuta kasnije, osoba se ponovo popela na ivicu.

"Devojčica je došla i čvrsto zagrlila osobu koja je sedela na ogradi. Pre nego što sam mogao da uzmem telefon i pozovem nekoga da spreči osobu da skoči, sve tri osobe su ple sa balkona. Jedna od njih je izgledala odlučno da skoči dok su druge dve pokušavale da ih spasu, ali sva tri su pala glavom napred", rekao je Sing.

Autor: Marija Radić