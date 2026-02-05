AKTUELNO

Svet

SERIJA ZEMLJOTRESA U ALBANIJI! Prvi bio najjači, usledili novi potresi, jedan kod granice sa Grčkom

Izvor: Kurir, Foto: Pixabay.com ||

Serija zemljotresa u Albaniji, prvi od 4,1 stepena Rihterove skale bio najsnažniji


Nekoliko zemljotresa pogodilo je Albaniju nakon prvog koji je bio jačine 4.1 stepen Rihtera, izvestio je Republički seizmološki zavod Srbije.

Prema dostupnim informacijama, prvi potres dogodio se sinoć oko 20 sati, a nakon njega usledio je novi već oko 23 časa i to jačine 4 stepena Rihtera.

Oba su se dogodila u severnom delu Albanije, kod mesta Baban, prvi na dubini od dva, a drugi na dubini od šest kilometara.

Nakon toga, usledio je novi zemljotres oko 20 do tri ujutru, jačine 2.9 stepeni Rihtera relativno blizu prva dva, ali nadomak granice sa Grčkom, na dubini od pet kilometara.


Četvrti potres odigrao se oko četiri ujutru i bio je malo južnije od prva tri.

Kako beleže parametri, on je dostigao jačinu 2.8 stepena Rihtera, a epicentar je detektovan na dubini od pet kilometara.

Prema dostupnim informacijama, prvi potres dogodio se sinoć oko 20 sati, a nakon njega usledio je novi već oko 23 časa i to jačine 4 stepena Rihtera.

Oba su se dogodila u severnom delu Albanije, kod mesta Baban, prvi na dubini od dva, a drugi na dubini od šest kilometara.

Nakon toga, usledio je novi zemljotres oko 20 do tri ujutru, jačine 2.9 stepeni Rihtera relativno blizu prva dva, ali nadomak granice sa Grčkom, na dubini od pet kilometara.


Četvrti potres odigrao se oko četiri ujutru i bio je malo južnije od prva tri.

Kako beleže parametri, on je dostigao jačinu 2.8 stepena Rihtera, a epicentar je detektovan na dubini od pet kilometara.

Autor: D.Bošković

#Albanija

#Zemljotres

#nekoliko zemljotresa

#serija

POVEZANE VESTI

Svet

TRESLA SE ITALIJA: Zabeležena dva jaka zemljotresa za 2 minuta na različitim lokacijama

Svet

SERIJA POTRESA U SAD - Najmanje šest zemljotresa pogodilo područje u blizini Oklahoma Sitija za 24 sata

Region

NEPRESPAVANU NOĆ IMALI I U HERCEGOVINI: Građani ne kriju strah od zemljotresa

Svet

Serija zemljotresa pogodila Havaje!

Svet

DVA ZEMLJOTRESA POGODILA RUMUNIJU! Treslo se u srpskom komšiluku na dan predsedničkih izbora

Svet

RAFAL POTRESA POSLE RAZORNOG ZEMLJOTRESA U TURSKOJ! Tlo se ne smiruje, zgrade se rušile ko kule od karata! (VIDEO)