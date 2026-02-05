Zelenski: Suštinski razgovor sa Tuskom o energetici, odbrani i pritisku na Rusiju

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da je danas vodio suštinski razgovor sa poljskim premijerom Donaldom Tuskom, zahvalivši toj zemlji na kontinuiranoj podršci Ukrajini od početka rata sa Rusijom, kao i tokom svih godina nakon obnove ukrajinske nezavisnosti.

Zelenski je na Iksu rekao da je Tuska upoznao sa trenutnom situacijom u Ukrajini, posebno u energetskom sektoru i procesu oporavka zemlje, kao i da su razgovarali o jačanju saradnje u toj oblasti.

Poseban akcenat stavljen je na razvoj energetskih mreža u Ukrajini i Poljskoj, što bi, prema njegovim rečima, moglo da ojača obe zemlje.

Drugi deo razgovora bio je posvećen zajedničkim odbrambenim programima.

Zelenski je naveo da Ukrajina računa na kontinuirano učešće Poljske u inicijativi PURL, koja omogućava Kijevu kupovinu američkog naoružanja, kao i da očekuje da Ukrajina postane punopravni učesnik u instrumentu SAFE.

On je dodao da se dve zemlje pripremaju za zajedničku proizvodnju dronova i drugog naoružanja.

Kako je rekao ukrajinski predsednik, razgovori su obuhvatili i diplomatske napore za okončanje rata, pri čemu je Tuska obavestio o radu ukrajinskog pregovaračkog tima.

Zelenski je istakao važnost održavanja pritiska na Rusiju i naglasio da rat mora da bude okončan uz pouzdane bezbednosne garancije za Ukrajinu i region, uz poruku "da Rusija ne sme da dobije nikakvu nagradu za svoju agresiju".