Zelenski: Suštinski razgovor sa Tuskom o energetici, odbrani i pritisku na Rusiju

Izvor: Tanjug, Foto: Tanjug AP/Efrem Lukatsky ||

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da je danas vodio suštinski razgovor sa poljskim premijerom Donaldom Tuskom, zahvalivši toj zemlji na kontinuiranoj podršci Ukrajini od početka rata sa Rusijom, kao i tokom svih godina nakon obnove ukrajinske nezavisnosti.

Zelenski je na Iksu rekao da je Tuska upoznao sa trenutnom situacijom u Ukrajini, posebno u energetskom sektoru i procesu oporavka zemlje, kao i da su razgovarali o jačanju saradnje u toj oblasti.

Poseban akcenat stavljen je na razvoj energetskih mreža u Ukrajini i Poljskoj, što bi, prema njegovim rečima, moglo da ojača obe zemlje.

Drugi deo razgovora bio je posvećen zajedničkim odbrambenim programima.

Zelenski je naveo da Ukrajina računa na kontinuirano učešće Poljske u inicijativi PURL, koja omogućava Kijevu kupovinu američkog naoružanja, kao i da očekuje da Ukrajina postane punopravni učesnik u instrumentu SAFE.

On je dodao da se dve zemlje pripremaju za zajedničku proizvodnju dronova i drugog naoružanja.

Kako je rekao ukrajinski predsednik, razgovori su obuhvatili i diplomatske napore za okončanje rata, pri čemu je Tuska obavestio o radu ukrajinskog pregovaračkog tima.

Zelenski je istakao važnost održavanja pritiska na Rusiju i naglasio da rat mora da bude okončan uz pouzdane bezbednosne garancije za Ukrajinu i region, uz poruku "da Rusija ne sme da dobije nikakvu nagradu za svoju agresiju".

