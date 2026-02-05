Novi snimak američke vojske prikazuje više NLO kako lete u formaciji iznad Persijskog zaliva

Novi video sa američkog vojnog drona zabeležio je ono što istraživači NLO fenomena nazivaju "formacijom misterioznih kugli koje lete iznad jednog od najspornijih regiona na svetu".

Džeremi Korbel, istraživački novinar, autor dokumentarnih filmova i kovoditelj podkasta "WEAPONIZED", objavio je snimak koji je, navodno, pribavljen iz obaveštajnih izvora, a na kojem se vide tri objekta kako lete iznad Persijskog zaliva. Snimak je načinjen 23. avgusta 2012. godine, preneo je Daily Mail.

Snimak u trajanju od jednog minuta napravljen je dronom "MQ-9 Reaper" kojim upravlja američko ratno vazduhoplovstvo, koristeći infracrvene senzore nešto posle 18 časova po lokalnom vremenu.

Prema Korbelu i njegovom kolegi iz podkasta Džordžu Knapu, Pentagon je ova tri svetla opisao kao "kugle" koje lete u formaciji, a ne kao svetla koja potiču sa jednog objekta trouglastog oblika.

Na snimku se vidi kako se jedno od svetala iznenada povlači iza druga dva, a zatim kao da biva "izbačeno" napred i preuzima vođstvo u grupi.

Korbel je dodao da su kugle delovale kao da lete gotovo "razigrano" i da su bile inteligentno koordinisane, održavajući jednaku udaljenost bez ikakvih vidljivih krila, repova, stabilizatora ili izduvnih gasova motora.

On je istakao da procurili snimak jasno prikazuje neidentifikovane leteće objekte koji pokazuju jedno od "pet uočljivih" ponašanja koja se često povezuju sa NLO fenomenima, neuobičajene manevre u letu koji prkose osnovnim zakonima fizike.

U ovom slučaju, jedna kugla koja se kretala između druge dve pokazivala je jasne znake trenutnog ubrzanja bez ikakvog vidljivog potiska, nešto za šta nije poznato da su ljudske letelice javno sposobne da izvedu.

U analizi viđenja, Korbel je napomenuo da je Ministarstvo rata SAD zvanično označilo kugle kao "UAP", što je skraćenica od Neidentifikovani anomalni fenomeni i novi je termin za NLO.

Video je navodno smešten u posebnu arhivu posebno zbog dokaza o neljudskim letelicama ili objektima koji očigledno nisu ptice, baloni ili drugi objašnjivi predmeti.

Dvojica muškaraca su napomenuli da je područje gde je ovaj snimak napravljen, između Saudijske Arabije i Irana, poslednjih godina postalo žarište za aktivnosti UAP, a osoblje na brodovima američke mornarice u regionu prijavljuje višestruke susrete sa svetlim objektima na nebu.

Autor: S.M.