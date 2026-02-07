Italija premešta 750 najopasnijih zatvorenika: Sardinija u velikom strahu

Plan italijanske vlade da trećina zatvorenika visokog rizika po režimu "41bis" bude preseljena na Sardiniju izazvao je zabrinutost među lokalnim stanovništvom i zvaničnicima.

Ukupno 750 zatvorenika po najstrožem režimu trebalo bi da bude koncentrisano u nekoliko objekata širom Italije, a ostrvu je predviđena značajna kvota, uključujući gradove Nuoro, Kaljari i Sasariju, preneo je Rojters.

Guvernerka Sardinije Alesandra Tode izrazila je zabrinutost da bi ostrvo moglo da stekne stigmu "italijanskog Kajena", aludirajući na bivšu kaznenu koloniju Francuske Gvajane.

Lokalni političari i pravosudni zvaničnici upozoravaju da bi prisustvo mafijaša moglo da podstakne klanove da se presele bliže rođacima u zatvoru, stvarajući mogućnosti za pranje novca i infiltriranje u lokalnu ekonomiju, posebno u manje razvijenim delovima poput Nuora.

Podsekretar za pravosuđe Andrea Delmastro Dele Vedove naveo je da porodice pritvorenika po "41bis" režimu obično ne napuštaju teritorije pod kontrolom klanova i da će raspoređivanje zatvorenika uz specijalizovane jedinice zatvorske straže povećati nacionalnu bezbednost.

Međutim, šefica suda za izvršenje kazni u Kaljariju, Marija Kristina Ornano, upozorila je da će policija i pravosuđe morati da dobiju dodatne resurse kako bi se nosili sa dolaskom mafijaša.

Turizam čini samo sedam odsto proizvodnje u regionu Nuoro, dok ekonomiju uglavnom čini poljoprivreda i male firme, što po oceni stručnjaka stvara "plodno tle" za infiltraciju organizovanog kriminala.

Renoviranje zatvora u Nuoru već je počelo, čime se oslobađa mesto za nove zatvorenike sa maksimalnim obezbeđenjem, što je dodatno podstaklo zabrinutost lokalne zajednice.

Stanovnici i zvaničnici Sardinije poručuju da ostrvo ne zaslužuje da bude "deponija" visokorizičnih mafijaša i pozivaju na pažljivo razmatranje uticaja na bezbednost i ekonomiju.

