AKTUELNO

Svet

Italija premešta 750 najopasnijih zatvorenika: Sardinija u velikom strahu

Izvor: Tanjug, Foto: Pixabay.com ||

Plan italijanske vlade da trećina zatvorenika visokog rizika po režimu "41bis" bude preseljena na Sardiniju izazvao je zabrinutost među lokalnim stanovništvom i zvaničnicima.

Ukupno 750 zatvorenika po najstrožem režimu trebalo bi da bude koncentrisano u nekoliko objekata širom Italije, a ostrvu je predviđena značajna kvota, uključujući gradove Nuoro, Kaljari i Sasariju, preneo je Rojters.

Guvernerka Sardinije Alesandra Tode izrazila je zabrinutost da bi ostrvo moglo da stekne stigmu "italijanskog Kajena", aludirajući na bivšu kaznenu koloniju Francuske Gvajane.

Lokalni političari i pravosudni zvaničnici upozoravaju da bi prisustvo mafijaša moglo da podstakne klanove da se presele bliže rođacima u zatvoru, stvarajući mogućnosti za pranje novca i infiltriranje u lokalnu ekonomiju, posebno u manje razvijenim delovima poput Nuora.

Podsekretar za pravosuđe Andrea Delmastro Dele Vedove naveo je da porodice pritvorenika po "41bis" režimu obično ne napuštaju teritorije pod kontrolom klanova i da će raspoređivanje zatvorenika uz specijalizovane jedinice zatvorske straže povećati nacionalnu bezbednost.

Međutim, šefica suda za izvršenje kazni u Kaljariju, Marija Kristina Ornano, upozorila je da će policija i pravosuđe morati da dobiju dodatne resurse kako bi se nosili sa dolaskom mafijaša.

Turizam čini samo sedam odsto proizvodnje u regionu Nuoro, dok ekonomiju uglavnom čini poljoprivreda i male firme, što po oceni stručnjaka stvara "plodno tle" za infiltraciju organizovanog kriminala.

Renoviranje zatvora u Nuoru već je počelo, čime se oslobađa mesto za nove zatvorenike sa maksimalnim obezbeđenjem, što je dodatno podstaklo zabrinutost lokalne zajednice.

Stanovnici i zvaničnici Sardinije poručuju da ostrvo ne zaslužuje da bude "deponija" visokorizičnih mafijaša i pozivaju na pažljivo razmatranje uticaja na bezbednost i ekonomiju.

Autor: Iva Besarabić Pink.rs/

#750 zatvorenika

#Italija

#Sardinija

#stah

POVEZANE VESTI

Svet

HOROR NA POPULARNIM PLAŽAMA! MORE SE ZACRVENELO OD KRVI! Ajkule napadaju kao nikada pre, ima povređenih!

Svet

Italija proglasila petodnevnu žalost zbog smrti pape Franje

Vesti

Srpkinja se oglasila iz Švedske i DO DETALJA opisala situaciju nakon upozorenja na rat: Prete oduzimanjem državljanstva onima koji neće da idu

Showbiz

NOVI SNIMCI UZNEMIRILI JAVNOST! Kažu da je Džastin Biber IGLU DALEKO OD SMRTI, svi upoređuju njegovo ponašanje sa Britni Spirs (VIDEO)

Svet

TRESLA SE ITALIJA: Čak šest zemljotresa pogodilo je ovu zemlju tokom noći

Svet

DEMONSTRANTI U BANGLADEŠU UPALI U ZATVOR: 500 zatvorenika pobeglo, podmetnuli i požar! Haos se ne smiruje