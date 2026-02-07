AKTUELNO

Tramp zapretio Iranu, stigao mu ekspresan odgovor: Možete da nas bombardujete, ali nećete nas slomiti!

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči izjavio je da će uskoro biti održana nova runda razgovora sa Vašingtonom i da će proces izgradnje poverenja zahtevati vreme.

Aragči je istakao da je prva runda razgovora u Omanu, koja je održana juče, predstavljala dobar početak, dodajući da je razvoj nuklearnog programa neotuđivo pravo Irana i da se mora nastaviti.

- Čak ni bombardovanje ne bi uništilo naše kapacitete - rekao je Aragči.

Šef iranske diplomatije naveo je da je Iran spreman da postigne ubedljiv sporazum, ali je naglasio da je "suvereni stav Irana da se protivi transferu uranijuma u inostranstvo".

- Iransko nuklearno pitanje može biti rešeno isključivo putem pregovora - dodao je Aragči.

Govoreći o razgovorima, predsednik SAD Donald Tramp izjavio je da veruje da će dogovor biti postignut, ali je ujedno zapretio Iranu, poručivši da Vašington zna kakve bi bile posledice ukoliko se sporazum ne postigne.

