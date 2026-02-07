NOVI ZEMLJOTRES KOD KAMČATKE: Jačina 4,6 stepeni Rihtera

Epicentar je bio na dubini od 27,3 kilometra.

Zemljotres magnitude 4,6 stepeni Rihterove skale pogodio je Tihi okean kod istočne obale Kamčatke, saopštio je Američki geološki zavod.

Zemljotres je zabeležen u 8:00 časova po kamčatskom vremenu u nedelju, 169 kilometara istočno od Petropavlovska Kamčatskog. Epicentar je bio na dubini od 27,3 kilometra.

Kamčatka je 30. jula prošle godine doživela najjači zemljotres od 1952. godine, zemljotres magnitude 8,8 stepeni Rihterove skale.

U regionu je proglašeno vanredno stanje koje je i dalje na snazi. Od tada, naučnici svakodnevno beleže naknadne potrese. Većina njih se ne oseća u naseljenim područjima, prenosi Politika.rs.

Autor: Iva Besarabić