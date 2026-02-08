Udarno! Amerika izdala ultimatum Rusiji i Ukrajini: Tramp prelomio, rat će biti gotovo do ovog datuma?

Sjedinjene Američke Države postavile su rok od četiri meseca Rusiji i Ukrajini da postignu napredak ka okončanju sukoba, a krajnji datum je jun 2026. godine, izjavio je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski u razgovoru za AP Njuz.

Prema njegovim rečima, Vašington očekuje konkretne rezultate u tom periodu, a u suprotnom je spreman da dodatno pojača pritisak na obe strane u sukobu.

Zelenski je naveo da su Sjedinjene Američke Države jasno stavile do znanja da će, ukoliko u narednim mesecima ne dođe do vidljivog pomaka u pravcu političkog rešenja, razmotriti nove mere kako bi ubrzale proces okončanja rata.

Američka strana, kako je istakao, smatra da je naredni period ključan za procenu spremnosti Moskve i Kijeva da uđu u ozbiljniju fazu pregovora, dok bi izostanak napretka mogao da dovede do dodatne eskalacije diplomatskog i političkog pritiska.

Izjava dolazi u trenutku pojačanih međunarodnih napora da se pronađe okvir za smirivanje.

Autor: A.A.