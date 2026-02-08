Ljubomir pucao u ruskog generala! Identifikovan napadač na Vladimira Aleksejeva - evo ko je ciljao Putinovog najvažnijeg čoveka

Izvršilac pokušaja atentata na general-potpukovnika Vladimira Aleksejeva je Ljubomir Korba, državljanin Rusije, saopštio je Centar za odnose s javnošću Federalne službe bezbednosti.

Osumnjičeni je uhapšen u Dubaiju uz pomoć bezbednosnih službi Ujedinjenih Arapskih Emirata i izručen ruskoj strani.

Prema navodima FSB, Korba Ljubomir, rođen 1960. godine, označen je kao neposredni izvršilac krivičnog dela. U okviru istrage identifikovani su i pomagači – ruski državljani Viktor Vasin i Zinaida Serebrička. Vasin je priveden u Moskvi, dok je Serebrička napustila teritoriju Rusije i otišla u Ukrajinu. Potraga za organizatorima pokušaja atentata se nastavlja.

Napad u Moskvi, general ranjen

Pokušaj atentata na Aleksejeva dogodio se u petak ujutru u stambenoj zgradi na Volokolamskom autoputu u Moskvi. Napadač je ispalio više hitaca u pravcu generala, nakon čega je pobegao sa mesta zločina. Povređeni Aleksejev hitno je prebačen u bolnicu, gde mu je ukazana medicinska pomoć.

General-potpukovnik Vladimir Aleksejev obavlja funkciju prvog zamenika načelnika Glavne uprave Generalštaba Oružanih snaga Rusije. Godine 2017. odlikovan je zvanjem Heroja Rusije.

Kremlj prati situaciju, istraga u toku

Portparol predsednika Rusije Dmitrij Peskov saopštio je da predsednik Vladimir Putin redovno dobija izveštaje o stanju povređenog generala i toku istrage. Iz Kremlja su Aleksejevu uputili želje za brz oporavak.

Protiv osumnjičenih je pokrenut krivični postupak zbog pokušaja ubistva, kao i zbog nelegalnog posedovanja i korišćenja vatrenog oružja. Istraga se nastavlja, a bezbednosne službe rade na identifikaciji i hapšenju svih lica umešanih u ovaj napad.

