OVO SU ATENTATORI NA GENERALA ALEKSEJEVA! Uhapšeni u Dubaiju i Moskvi, Ukrajinka uspela da pobegne! (FOTO+VIDEO)

Izvor: Kurir.rs, Foto: Tanjug AP/Pavel Golovkin ||

Kako tvrde ruske službe, uz Korbu su u celoj operaciji učestvovali su i njegovi pomagači, Rus Viktor Vasin i Ukrajinka Zinaida Serebrićka.

Atentator Ljubomir Korba, osumnjičen za napad na general-potpukovnika Vladimira Aleksejeva, uhapšen je u Dubaijuuz pomoć vlasti Ujedinjenih Arapskih Emirata, javlja ruska državna agencija RIA.

Korba, ruski državljanin, bio je neposredni izvršitelj napada u Moskvi pre dva dana.

Detalji napada

Napad se dogodio u petak, 29. decembra, u stambenoj zgradi u Moskvi. Korba se sumnjiči da je pucao u Aleksejeva najmanje tri puta iz pištolja s prigušivačem, a zatim pobegao s mesta događaja.

General je odmah prevezen u bolnicu, dok je napadač nekoliko sati kasnije napustio Rusiju.

FSB je objavio snimke nadzornih kamera koji navodno prikazuju put napadača od stambene zgrade do aerodroma. Nakon izručenja iz UAE, Korba je prebačen u zatvor u Moskvi.

Nacionalnost i navodni motiv

Prema ruskim bezbednosnim službama, Korba je rodom iz Ukrajine, iz Ternopoljske oblasti, ali je u Rusiju doputovao kako bi izvršio napad po zadatku Ukrajine.

Pomagači i potraga za organizatorima

Uz Korbu, ruske vlasti navode da su u napadu učestvovali i njegov pomagač Rus Viktor Vasin i Ukrajinka Zinaida Serebrička. Vasina su uhapsili u Moskvi, dok je Serebrička pobegla u Ukrajinu.

Trenutno se traga za organizatorima napada, koji se terete za pokušaj ubistva, napad na vojnu osobu i nezakonito posedovanje oružja.

Prema rečima Dmitrija Peskova, portparola predsednika Vladimira Putina, predsednik dobija redovne izveštaje o celoj situaciji.

Autor: A.A.

