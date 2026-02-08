AKTUELNO

Svet

U DUBAIJU UHAPŠEN LJUBOMIR KORBA! Atentator na ruskog generala Vladimira Aleksejeva izručen Rusiji

Izvor: Kurir.rs, Foto: Pink.rs/Pixabay ||

Kako je objavio ruski FSB, osumnjičeni za atentat na ruskog generala Vladimira Aleksejeva, uhapšen je u Dubaiju i izručen Rusiji.

Ruska Federalna služba bezbednosti (FSB) objavila je u nedelju da je u Dubaiju uhapšen muškarac osumnjičen za oružani napad na visokog ruskog vojnog obaveštajca Vladimira Aleksejeva u Moskvi.

Osumnjičeni je izručen Rusiji, prenosi Rojters pozivajući se na ruske izvore.

Napad na zamenika šefa GRU-a

General-pukovnik Vladimir Aleksejev, zamenik načelnika GRU-a, ruske vojne obaveštajne službe, ranjen je u petak više hitaca u jednoj stambenoj zgradi u Moskvi. Prema izveštajima ruskih medija, Aleksejev je nakon napada operisan.

Hapšenje u Dubaiju

FSB je objavio da je osumnjičeni za napad, ruski državljanin Ljubomir Korba, uhapšen u Dubaiju. On je osumnjičen da je počinio atentat na ruskog generala i izručen je Rusiji radi daljeg postupka.

Optužbe i mirovni pregovori

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrovoptužio je Ukrajinu da stoji iza pokušaja atentata, tvrdeći da je cilj bio da se sabotiraju mirovni pregovori. Ukrajina je odbacila bilo kakvu povezanost s napadom.

U međuvremenu, admiral Igor Kostjukov, načelnik GRU-a i nadređeni generala Aleksejeva, predvodi rusko izaslanstvo na pregovorima s Ukrajinom u Abu Dabiju. Tema razgovora su bezbednosni aspekti potencijalnog mirovnog sporazuma.

Autor: A.A.

#Dubai

#FSB

#Hapšenje

POVEZANE VESTI

Svet

Ljubomir pucao u ruskog generala! Identifikovan napadač na Vladimira Aleksejeva - evo ko je ciljao Putinovog najvažnijeg čoveka

Svet

Ruskog generala Aleksejeva izrešetala žena? Otkriveni NOVI DETALJI

Svet

UKRAJINCI SNIMALI UBISTVO SINA ZLOGLASNOG RUSKOG GENERALA! Vasilija pronašli na zaporoškom frontu, uz poruku 'Bio jednom jedan mladi poručnik' (VIDEO)

Svet

FSB sprečio atentat na Putinovog oficira u Sankt Peterburgu: Osumnjičeni regrutovan preko Telegrama

Svet

Putinov izaslanik stigao u SAD na 'zvanične' razgovore

Ostali sportovi

SKANDAL U DUBAIJU - RUBLJOV IZBAČEN SA TURNIRA! Ruski teniser diskvalifikovan - sudije su bile neumoljive (VIDEO)