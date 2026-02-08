RAZGOVARALI PUTIN I LUKAŠENKO: Koordinisali stavove uoči važnog događaja

Predsednici Belorusije i Rusije, Aleksandar Lukašenko i Vladimir Putin, obavili su u nedelju uveče telefonski razgovor, saopštio je Telegram kanal „Pul Prvog“, blizak pres-službi beloruskog lidera.

Glavna tema razgovora bila je predstojeća sednica Visokog državnog saveta Savezne države.



Tokom razgovora, šefovi država razmatrali su i niz aktuelnih pitanja belorusko-ruskih odnosa, s akcentom na realizaciju zajedničkih projekata.



Takođe su se osvrnuli i na međunarodne teme, kao i na razvoj situacije u regionu.

