AKTUELNO

Svet

DRAMA NA NEBU Izraelski borbeni avioni PRESRELI AVION VIZ ERA: Letelica 3 puta napravila krug iznad Sredozemnog mora

Izvor: Tanjug, Foto: Pixabay.com ||

Avion kompanije Viz er (Wizz air), koji je leteo iz Londona u Tel Aviv presretnut je od strane izraelskih borbenih aviona i dopraćen do aerodroma u Tel Avivu zbog navodno preteće poruke na telefonu.

Incident se dogodio u nedelju popodne, a kako se navodi uzbunu je izazvalo dete koje je na roditeljskom telefonu promenilo ime hotspota u arapsku reč "terorista", piše britanski "San".

Kako se navodi, roditelji deteta, koje je tajno preimenovalo Wi-Fi hotspot na telefonu, su ultraortodoksni Jevreji.

Podaci FlightRadara kasnije su pokazali da je avion tri puta napravio krug iznad Sredozemnog mora, južno od Kipra, dok su bezbednosne službe procenjivale situaciju u vazduhu.

Avion je na kraju sigurno doveden do aerodroma Ben Gurion u Izraelu, gde su putnike dočekali psi za otkrivanje bombi.

Portparol Uprave aerodroma Izraela potvrdio je da je strah bio neosnovan.

Sličan incident dogodio se 15. januara na letu iz Istanbula ka Barseloni, kada je jedan od putnika promenio naziv svoje internet mreže čiji naziv sadrži pretnju bombom.

Autor: S.M.

#Avion

#Izrael

#More

#Nebo

#Viz er

POVEZANE VESTI

Svet

DRAMA NA NEBU IZNAD RUMUNIJE: Avion sa više od 200 putnika prijavio kvar

Svet

DRAMA NA NEBU IZNAD ITALIJE: Pozlilo putnici i stjuardesama, avion prinudno sleteo!

Svet

DRAMA NA NEBU IZNAD BALKANA Avion dva sata kružio iznad Skoplja, pa sleteo u Prištinu: Jedna stvar je izazvala MISTERIJU

Svet

Drama na nebu zbog greške u avionima: Otkazani letovi, neki će kasniti, čak 6000 letilica mora na popravku

Region

Drama na nebu iznad Skoplja: Avion besomučno KRUŽIO NAD GRADOM, pilot nije video prst pred okom

Svet

Ponovo drama na nebu: Avion se vratio na aerodrom, putnici odbili da nastave let