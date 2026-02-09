DRAMA NA NEBU Izraelski borbeni avioni PRESRELI AVION VIZ ERA: Letelica 3 puta napravila krug iznad Sredozemnog mora

Avion kompanije Viz er (Wizz air), koji je leteo iz Londona u Tel Aviv presretnut je od strane izraelskih borbenih aviona i dopraćen do aerodroma u Tel Avivu zbog navodno preteće poruke na telefonu.

Incident se dogodio u nedelju popodne, a kako se navodi uzbunu je izazvalo dete koje je na roditeljskom telefonu promenilo ime hotspota u arapsku reč "terorista", piše britanski "San".

Kako se navodi, roditelji deteta, koje je tajno preimenovalo Wi-Fi hotspot na telefonu, su ultraortodoksni Jevreji.

Podaci FlightRadara kasnije su pokazali da je avion tri puta napravio krug iznad Sredozemnog mora, južno od Kipra, dok su bezbednosne službe procenjivale situaciju u vazduhu.

Avion je na kraju sigurno doveden do aerodroma Ben Gurion u Izraelu, gde su putnike dočekali psi za otkrivanje bombi.

Portparol Uprave aerodroma Izraela potvrdio je da je strah bio neosnovan.

Sličan incident dogodio se 15. januara na letu iz Istanbula ka Barseloni, kada je jedan od putnika promenio naziv svoje internet mreže čiji naziv sadrži pretnju bombom.

