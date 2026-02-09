MAKSVEL SE POZVALA NA PETI AMANDMAN! Epstajnova saradnica odbila da odgovara na pitanja američkog Kongresa!

Gislejn Maksvel se pozvala na prava iz Petog amandmana američkog Ustava kako bi izbegla da odgovara na pitanja koja bi mogla da je kompromituju.

Gislejn Maksvel, dugogodišnja saradnica osuđenog seksualnog prestupnika, pokojnog Džefrija Epstajna, odbila je da odgovara na pitanja Nadzornog odbora američkog Predstavničkog doma.

Ona se pozvala na prava iz Petog amandmana američkog Ustava da bi izbegla da odgovara na pitanja koja bi mogla da je kompromituju.

Peti amandman na Ustav SAD pruža ključnu zaštitu pojedincima u sudskim postupcima, uključujući teška krivična dela, zaštitu od dvostrukog suđenja i pravo zaštite od samooptuživanja ("pravo na ćutanje").

Maksvel je trebalo da bude ispitana putem video-poziva iz savezne zatvorske jedinice u Teksasu, gde izdržava 20-godišnju kaznu zbog trgovine ljudima za seksualnu eksploataciju.

Ona je ponovo pod lupom poslanika koji pokušavaju da istraže kako je Epstajn, finansijer sa brojnim vezama sa moćnicima, godinama mogao seksualno da zlostavlja maloletne devojke.

Maksvel pokušava da njena osuđujuća presuda bude poništena, tvrdeći da je nepravedno osuđena.

Poslanici pokušavaju da identifikuju sve osobe koje su bile povezane sa Epstajnom i možda mu pomagale u seksualnom zlostavljanju.

Pored toga, nekoliko demokrata planiralo je da pregleda neizmenjene verzije dokumenata o Epstajnu, koje je Ministarstvo pravde objavilo zbog zakona koji je Kongres usvojio prošle godine.

Nadzorni odbor Predstavničkog doma izdao je poziv za saslušanje Maksvelove prošle godine. Iako su njeni advokati dosledno obaveštavali poslanike da ona neće odgovarati na pitanja, republikanski predsednik odbora, poslanik Džejms Komer, insistirao je na tome.

Istovremeno je tražio od odbora da pozove na saslušanje bivšeg predsednika Bila Klintona i bivšu državnu sekretarku Hilari Klinton, koji se takođe pojavljuju u objavljenim dokumentima.

Nakon što im je Komer zapretio optužbama za nepoštovanje Kongresa, oboje su pristali da se pojave na saslušanjima kasnije ovog meseca.

Bil Klinton je poznavao Epstajna, preminulog u zatvoru 2019, ali je porekao da je znao za njegove seksualne prestupe i tvrdi da je prekinuo kontakt sa njim pre dve decenije.

To će biti prvi put da bivši američki predsednik svedoči pred kongresnim odborom otkako je to učinio Džerald Ford 1983. godine.

Autor: A.A.