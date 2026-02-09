NOVO OGLAŠAVANJE EPSTAJNOVIH ŽRTAVA: Direktno se obratili njegovoj saučesnici Maksvel - NE ŽELE skrivanje ISTINE

Žrtve i preživeli zločina pokojnog osuđivanog seksualnog prestupnika Džefrija Epstina pozvale su danas pripadnike Nadzornog odbora američkog Predstavničkog doma da ne dozvole da svedočenje Epstinove saučesnice Gislejn Maksvel "prepravi istoriju" tokom predstojećeg saslušanja.

"Do danas, gospođica Maksvel je odbila da identifikuje mnoge moćne ljude umešane u operaciju trgovine ljudima. Ona je takođe bila nepoštena u vezi sa ogromnim sumama novca koje je primila kao rezultat svoje uloge u omogućavanju seksualnog zlostavljanja. Ovo kontinuirano odbijanje da otkrije punu istinu aktivno je ometalo odgovornost i produžilo štetu za preživele", navodi se u pismu koje su žrtve poslale pripadnicima Nadzornog odbora, javlja NBC njuz.

Oni su pozvali Nadzorni odbor da pristupi svedočenju Maksvel "sa najvećim skepticizmom, da rigorozno ispita sve njene tvrdnje i da osigura da ovaj proces ne postane još jedno sredstvo kojim se preživelima nanosi šteta ili ih ućutkuje".

Maksvelin advokat Dejvid Oskar Markus je pismom poručio predsedniku Nadzornog odbora Džejmsu Komeru da će se Maksvel pozvati na svoje pravo protiv samooptuživanja iz Petog amandmana ustava Sjedinjnih Američkih Država i odbiti da odgovara na pitanja. Ona će se na svedočenju pojaviti putem video-linka.

Prethodno je demokratski zastupnik iz Kalifornije Ro Kana rekao da Maksvel namerava da odbije da odgovara na pitanja na današnjem saslušanju, već da će umesto toga pročitati unapred pripremljenu izjavu.

"Ovaj stav je u neskladu sa prethodnim ponašanjem gospođe Maksvel, jer se nije pozvala na Peti amandman kada se prethodno sastala sa zamenikom državnog tužioca Todom Blanšom kako bi razgovarali o sličnoj temi", naveo je Kana.

Autor: D.Bošković