U Epstinovim fajlovima otkrivena imena najmanje 43 žrtve! Zlostavljene proces objavljivanja dokumenta ponovo traumatizuje

Američko Ministarstvo pravde otkrilo je imena desetina žrtava pokojnog osuđenog seksualnog prestupnika Džefrija Epstina, među kojima su mnoge koje nisu javno otkrile svoj identitet ili su bile maloletnice kada su bile žrtve zlostavljanja, prenosi danas Volstrit džurnal (WSJ).

Pregled punih imena 47 žrtava pokazao je da 43 od njih nisu redigovane u dosijeima koje je vlada objavila u petak, a puna imena nekoliko žena pojavila su se više od 100 puta u dosijeima.

Od petka, agencija privremeno uklanja dokumente kako bi napravila nove redigovane izmene, a juče je zamenik državnog tužioca Tod Blanš rekao za ABC njuz da se agencija pobrinula da zaštiti žrtve i da će ukloniti njihova imena ako bude obaveštena.

"Svaki put kada čujemo od žrtve ili njenog advokata da veruju da njihovo ime nije pravilno redigovano, odmah to ispravljamo", rekao je Blanš.

On je dodao da greške utiču na "0,001 odsto svih materijala".

Prema istrazi lista Volstrit džurnal, više od dvadeset imena maloletnih žrtava bilo je dostupno juče u objavljenim dokumentima "Epstinovi fajlovi", što je pokazala pretraga ključnih reči Ministarstva pravde, zajedno sa ličnim identifikacionim podacima, uključujući kućne adrese.

U imejlu iz 2008. godine, u kojem američki tužioci razgovaraju o listi žrtava s kojima treba da kontaktiraju, zatamnjeno je deset imena ali je jedno koje se nalazi u sredini liste ostavljeno otkriveno, dok drugi dokument iz 2016. godine prikazuje dugačak spisak žena koje su identifikovane kao Epstinove žrtve, na kojem je zatamnjeno samo jedno ime dok su ostala imena i prezimena žrtava ostavljena vidljiva.

"Ministarstvo pravde veoma ozbiljno shvata zaštitu žrtava i redigovalo je hiljade imena žrtava na milionima objavljenih stranica kako bi zaštitilo nevine. Kada se tvrdi da ime žrtve nije redigovano, naš tim radi non-stop kako bi rešio problem i ponovo objavio odgovarajuće redigovane stranice što je pre moguće", rekla je portparolka Ministarstva pravde.

Advokati Bred Edvards i Britani Henderson, koji zastupaju Epstinove žrtve, rekli su da su 4. decembra prošle godine Ministarstvu pravde dostavili spisak od 350 žrtava, kako bi osigurali da će njihova imena biti redigovana pre objavljivanja.

Oni su juče kazali da su uznemireni što vlada nije izvršila osnovnu pretragu ključnih reči imena žrtava kako bi proverila uspeh procesa redigovanja.

Nekoliko žrtava zlostavljanja reklo je za Volstrit džurnal da ih proces objavljivanja Epstinovih fajlova ponovo traumatizuje, dok se bore da spreče širenje svog identiteta na mreži, kao i da su doživele onlajn uznemiravanje otkako su dokumenti postali javni.

Epstinova žrtva Anuška de Georgiu, koja je svedočila protiv njegove pomoćnice Gislen Maksvel na federalnom suđenju, rekla je da je kontaktirala sa Ministarstvom pravde ovog vikenda nakon što je saznala da su njeni lični podaci objavljeni u dokumentima iz Epstinovih fajlova, uključujući sliku njene vozačke dozvole.

"Veći deo otkrivenih informacija je izvučen iz beleški koje su napravili federalni agenti u pripremi za moje svedočenje. Sarađivala sam sa vladom Sjedinjenih Država kada je zatražila moju pomoć, a sada me je izneverila, i druge preživele, pokazujući duboko nepoštovanje bezbednosti, zaštite i dobrobiti žrtava zločina poput ovih", kazala je De Georgiu.

Advokati žrtava, Edvards i Henderson podneli su peticiju saveznim sudijama koji su nadgledali slučajeve Epstina i Maksvel da nalože Ministarstvu pravde da ukloni svoju internet stranicu sa dokumentima o Epstinu, da sprovede sveobuhvatnu pretragu koristeći spisak žrtava, pravilno rediguje reference na imena žrtava i imenuje nezavisnog specijalnog nadzornika koji će nadgledati proces.