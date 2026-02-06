Francuska otkrila rusku operaciju s ciljem uplitanja Makrona u slučaj Epstin

Francuske vlasti otkrile su rusku operaciju stranog mešanja čiji je cilj bio da se putem dezinformacija sugeriše umešanost predsednika Francuske Emanuela Makrona u slučaj osuđenog američkog seksualnog prestupnika Džefrija Epstina, potvrđeno je iz vladinog izvora, objavila je televizija BFM.

Prema navodima izvora, informacioni napad povezan je sa ruskom mrežom "Storm-1516", čije je delovanje od kraja 2023. godine dokumentovala francuska služba za praćenje i suzbijanje stranih digitalnih pretnji (VIGINUM).

Ta mreža se dovodi u vezu sa brojnim kampanjama dezinformisanja usmerenim protiv zapadnih zemalja.

Ime Emanuela Makrona pojavljuje se više od 200 puta u obimnoj dokumentaciji vezanoj za slučaj Džefrija Epstina koju je objavilo Ministarstvo pravde Sjedinjenih Američkih Država.

Međutim, francuske vlasti ističu da se predsednik Francuske pominje isključivo u kontekstu razgovora trećih lica ili medijskih napisa, i da ne postoje nikakvi dokazi o kontaktima, sastancima ili razmeni poruka između Makrona i Epstina, koji je preminuo 2019. godine.

Operacija je povezana sa širenjem lažnih vesti na društvenim mrežama, uključujući objavu korisnice identifikovane kao "Loeticia", koja je 5. februara na platformi Iks tvrdila da je Makron bio "čest gost" u Epstinovoj rezidenciji u Parizu, pozivajući se na navodni članak lista "Frans soar".

Taj list je naveo da se radi o potpunoj "izmišljotini" i zloupotrebi njegovog imena.

Francusko Ministarstvo spoljnih poslova, putem naloga "French Response", saopštilo je da su tvrdnje zasnovane na nepostojećem članku, veštački generisanim sadržajima i koordinisanom širenju putem ruskih mreža.

Prema podacima VIGINUM-a, mreža "Storm-1516" odgovorna je za najmanje 77 informacionih operacija protiv zapadnih zemalja, uključujući Francusku, u periodu od kraja 2023. do marta 2025. godine.

U izveštaju Generalnog sekretarijata za odbranu i nacionalnu bezbednost navodi se da ove aktivnosti predstavljaju ozbiljnu pretnju javnoj debati i demokratskim procesima u Francuskoj i Evropi.