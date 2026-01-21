RAT SE NASTAVLJA: Zvanični Pariz odgovorio na Trampove prozivke Makrona u Davosu

Zvanični Pariz je odbacio tvrdnje američkog predsednika Donalda Trampa da je prisilio francuskog predsednika Emanuela Makrona na povećanje cena lekova na recept.

U objavi na platformi Iks, bivšem Tviteru, francusko predsedništvo poručilo je da Makron "ne određuje" cene lekova na recept.

"One su regulsane sistemom socijalnog osiguranja i zapravo su ostale stabilne. Svako ko je ikada kročio u francusku apoteku to zna", naglasila je Jelisejska palata, objavljujući poruku i na engleskom i na francuskom jeziku.

Francuski odgovor uključivao je i gif Donalda Trampa s natpisom: "FAKE NEWS" (Lažne vesti).

It’s being claimed that President @EmmanuelMacron increased the price of medicines.



He does not set their prices. They are regulated by the social security system and have, in fact, remained stable. Anyone who has set foot in a French pharmacy knows this. pic.twitter.com/xoNrhkKyUP — Élysée (@Elysee) 21. јануар 2026.

Šta je Tramp rekao?

U govoru na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu Tramp je rekao da je Makron pristao na povećanje cena lekova nakon što mu je zapretio uvođenjem "carine od 25 odsto na sve što prodaje Sjedinjenim Državama, kao i carina od 100 odsto na vina i šampanjce".

Tramp je tvrdio da je Makronu, kao i drugim svetskim čelnicima, trebalo oko "tri minuta" da pristane na njegove zahteve. Tramp je imitirao Makrona i ismevao ga zbog toga što je nosio napčare zbog povrede oka tokom držanja govora u Davosu.

Autor: Iva Besarabić