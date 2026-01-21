AKTUELNO

RAT SE NASTAVLJA: Zvanični Pariz odgovorio na Trampove prozivke Makrona u Davosu

Zvanični Pariz je odbacio tvrdnje američkog predsednika Donalda Trampa da je prisilio francuskog predsednika Emanuela Makrona na povećanje cena lekova na recept.

U objavi na platformi Iks, bivšem Tviteru, francusko predsedništvo poručilo je da Makron "ne određuje" cene lekova na recept.

"One su regulsane sistemom socijalnog osiguranja i zapravo su ostale stabilne. Svako ko je ikada kročio u francusku apoteku to zna", naglasila je Jelisejska palata, objavljujući poruku i na engleskom i na francuskom jeziku.

Francuski odgovor uključivao je i gif Donalda Trampa s natpisom: "FAKE NEWS" (Lažne vesti).

Šta je Tramp rekao?

U govoru na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu Tramp je rekao da je Makron pristao na povećanje cena lekova nakon što mu je zapretio uvođenjem "carine od 25 odsto na sve što prodaje Sjedinjenim Državama, kao i carina od 100 odsto na vina i šampanjce".

Tramp je tvrdio da je Makronu, kao i drugim svetskim čelnicima, trebalo oko "tri minuta" da pristane na njegove zahteve. Tramp je imitirao Makrona i ismevao ga zbog toga što je nosio napčare zbog povrede oka tokom držanja govora u Davosu.

