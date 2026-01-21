Papa Lav XIV odbio da primi u audijenciju Emanuela Makrona: Skandal u Vatikanu

Papa Lav XIV odlučio je da ne primi francuskog predsednika Emanuela Makrona u audijenciju, javlja italijanski list "Il Tempo", pozivajući se na izvore unutar Državnog sekretarijata Vatikana i nadbiskupa Đovanija Čezarea Pagacija.

Prema tim izvorima lista, pripreme za prvu državnu posetu Makrona Vatikanu, koje su trajale nekoliko nedelja na zahtev Jelisejske palate, obustavljene su po nalogu samog pape, a nadležnim kancelarijama je naloženo da zahtev za audijenciju vrate.

Papa je, kako se navodi, poručio da se u ovom trenutku ne održavaju ni privatne ni državne audijencije za Makrona.

Prema navodima izvora, razlozi za odbijanje su višestruki, a među ključnima se ističe nezadovoljstvo pape zakonodavnim pravcem Francuske po pitanjima etike i ljudskih prava, posebno zakonima o eutanaziji koje je nedavno usvojila francuska vlada.



Dodatno opterećenje u odnosima predstavlja, prema istim izvorima, stav Vatikana o, kako je navedeno, izraženom antiamerikanizmu Francuske, kao i nezadovoljstvo pape Makronovim izjavama o Sjedinjenim Američkim Državama, s obzirom na to da je papa američkog porekla.

Kao još jedan izvor tenzija navodi se odluka, koju je Makron doneo u koordinaciji sa pariskim nadbiskupom Loranom Ulrihom, da se uklone i preprave preostali drevni vitraži u katedrali Notr Dam kako bi se postavili novi, savremeni radovi.

Ta odluka izazvala je proteste kulturnih i katoličkih udruženja u Francuskoj, a prema navodima izvora, naišla je i na negodovanje pape.

