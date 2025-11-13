VUČIĆ SE OGLASIO PRE RADNE VEČERE: Predsednik Srbije prikazao atmosferu iz Jelisejske palate – Zahvalan Makronu na srdačnom dočeku (FOTO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravi u Parizu na poziv francuskog predsednika Emanuela Makrona.
Makron je Vučiću priredio svečani doček u Jelisejskoj palati, gde dvojica predsednika imaju radnu večeru.
Vučić se oglasio na Instagramu pre početka večere i poručio:
– Zahvalan velikom prijatelju Emanuelu Makronu na srdačnom dočeku. Očekujem otvoren razgovor o bilateralnim odnosima Srbije i Francuske, kao i o aktuelnoj situaciji u regionu, u kontekstu svih globalnih izazova sa kojima se suočavamo. Poseban fokus razgovora biće ekonomski odnosi i novi projekti koji bi mogli da doprinesu još većem prisustvu francuskih investicija u Srbiji- napisao je Vučić.
Predsednik Srbije dodao je da Francuska pokazuje razumevanje prema Srbiji i podržava njen evropski put:
– Srbija ostaje posvećena reformama i izgradnji društva zasnovanog na radu, znanju i evropskim vrednostima. Verujem da su odnosi Srbije i Francuske danas snažniji nego ikada u novijoj istoriji. Uveren sam da ćemo nastaviti da razvijamo naše strateško partnerstvo i da zajedno gradimo budućnost zasnovanu na poverenju i poštovanju- napisao je predsednik.
Vučić je istakao da će ovaj susret biti prilika da pozove predsednika Makrona da ponovo poseti Srbiju, koja u Francuskoj vidi iskrenog prijatelja i važnog partnera na evropskom i razvojnom putu.
Autor: Dalibor Stankov